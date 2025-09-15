Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιστροφή στα… βάσανα για την κυβέρνηση – Εξεταστική από σήμερα, εν αναμονή νέας δικογραφίας

Η κυβέρνηση τηρεί «σιγή ασυρμάτου» μπροστά σε αυτή τη νέα εξέλιξη, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικρατεί μεγάλος προβληματισμός

Δεν πρόλαβε η κυβέρνηση να «κάνει ταμείο» από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τις αντιδράσεις των πολιτών έναντι των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρανόμων επιδοτήσεων επιστρέφει στο πρώτο πλάνο της επικαιρότητας.

Κατ’ αρχάς, σήμερα αρχίζει στη Βουλή τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή που θα ερευνήσει τις ευθύνες για τις (δυσ)λειτουργίες του «αμαρτωλού» οργανισμού από το 1998 ως και σήμερα.

Η σημερινή συνεδρίαση θα έχει ως αντικείμενο την εκλογή του προεδρείου της επιτροπής, με τις πληροφορίες να φέρουν ως πιθανότερο να αναλάβει τη θέση του προέδρου τον βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και νομικό Ανδρέα Νικολακόπουλο, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου τη Μαρία Συρεγγέλα και την Ιωάννα Λυτρίβη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα και οι εργασίες της θα διαρκέσουν για περίπου τρεις μήνες, αν και έχει καταστεί σαφές ότι, αν κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει παράταση.

Η εξεταστική αυτή αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση: να καταφέρει να αποδείξει ότι οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικές και ότι η ίδια ήταν η μόνη που, μόλις «έσκασε» τα σκάνδαλο, πήρε μέτρα και για την εξυγίανση του οργανισμού – διά της ενσωμάτωσής του στην ΑΑΔΕ – αλλά και διεκδίκησε την επιστροφή παρανόμως καταβληθέντων επιδοτήσεων.

Για την ώρα, πάντως, όπως σημειώνουν κομματικές πηγές, το σκάνδαλο συνεχίζει να έχει… γαλάζιο χρώμα, χωρίς… πράσινους ή ροζ κόκκους. Οι ίδιες πηγές, δε, ανησυχούν ότι αν και αυτή η εξεταστική έχει την κατάληξη των προηγούμενων (διαφορετικά πορίσματα από κάθε κόμμα και στην ουσία διάχυση ευθυνών),τότε υπάρχει κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερης απαξίωσης από τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, πάντως, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει σημάνει συναγερμός μετά από δημοσίευμα των «Νέων», που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ετοιμάζεται να σχηματίσει νέα δικογραφία για την υπόθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ονόματα έξι βουλευτών, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η έρευνα συνεχίζεται για την τεκμηρίωση εμπλοκής και άλλων μελών του Κοινοβουλίου με βάση την ανάλυση δεδομένων του Οργανισμού, συσχετισμού προσώπων και συναλλαγών, νέων μαρτυριών αλλά και τα αποτελέσματα ενός νέου κύκλου απομαγνητοφωνήσεων των νόμιμων συνακροάσεων που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. για λογαριασμό του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι βουλευτές αυτοί, λέει το ρεπορτάζ, δεν σχετίζονται με μια άλλη λίστα – που φέρεται να περιλαμβάνει δέκα βουλευτές, οκτώ από τη ΝΔ, έναν από το ΠΑΣΟΚ και έναν από τον ΣΥΡΙΖΑ – η οποία, ανέφεραν οι πληροφορίες, έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες από τον «κοριό» της αστυνομίας και τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην τεράστιου μεγέθους δικογραφία που έστειλε, τον περασμένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και στην οποία υπάρχει αναφορά και για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η κυβέρνηση τηρεί «σιγή ασυρμάτου» μπροστά σε αυτή τη νέα εξέλιξη, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικρατεί μεγάλος προβληματισμός, καθώς η εμπλοκή κι άλλων «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο θα επιτείνει την αίσθηση ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανήκει» αποκλειστικά στη ΝΔ και ότι, με την εξεταστική, η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της για το σκάνδαλο. «Δεν μας αφήνει ν’… αγιάσουμε», ήταν το σχόλιο κυβερνητικού παράγοντα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φέρεται αποφασισμένη να μην αφήσει πέτρα ασήκωτη στο πλαίσιο της έρευνας για τη διασπάθιση ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων.

Ως απάντηση σε όλα αυτά, λένε οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, θα έλθει ένα νέο «κύμα» ΑΦΜ που οι έρευνες έδειξαν ότι συμμετείχε στο φαγοπότι, με δημεύσεις περιουσιών, προκειμένου να ανακτηθούν οι παράνομες επιδοτήσεις.

Ωστόσο, αυτό που εκφράζεται ως επιφύλαξη είναι αν το τελικό «ταμείο» θα πείσει ότι η κυβέρνηση κατάφερε όντως να πάρει πίσω τα παρανόμως καταβληθέντα χρήματα, κάτι που αναμένεται να φανεί μέσα στους επόμενους μήνες.

