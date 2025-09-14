Ο Αντετοκούνμπο στην κορυφαία 5αδα του Eurobasket – MVP ο Σρούντερ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5αδα του Eurobasket, με τον Ντένις Σρούντερ να είναι ο MVP της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν επέστρεψε στο ξενοδοχείο με την υπόλοιπη αποστολή και έκατσε στο γήπεδο για να δει τον μεγάλο τελικό μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας.

Τελικά υπήρχε και… λόγος καθώς κατά την απονομή, ανακοινώθηκε η κορυφαία 5αδα του Eurobasket και ήταν μέσα σε αυτή, όπως αναμενόταν άλλωστε.

Μαζί του ο Ντένις Σρούντερ, που ήταν και ο MVP του τουρνουά, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Φραντς Βάγκνερ, ενώ την 5αδα κλείνει ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει προ πολλού από τη Λετονία.

Διαβάστε επίσης:

Το photostory της Εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Απέδρασε με Κοϊτά και συνεχίζει με το απόλυτο

«Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου»: Ο Αντετοκούνμπο δάκρυσε για το χάλκινο μετάλλιο – Η αφιέρωση στον πατέρα του (video)