Ιωάννινα: Νεκρός μέσα σε δάσος εντοπίστηκε ο 81χρονος που αγνοούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου

Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του αφού έφυγε από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε

Τραγικό επίλογο είχε η αναζήτηση ενός 81χρονου μετά την πολυήμερη εξαφάνισή του στα Ιωάννινα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής 14.09.2025 στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα.

Τα ίχνη του 81χρονου αναζητούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου με τη σορό του άνδρα να εντοπίζεται σε δασώδη περιοχή κοντά σε χωριό από κατοίκους που κάλεσαν άμεσα τις αρχές, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του αφού έφυγε από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου αλλά και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

