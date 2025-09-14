Επικοινωνία της Ζαχαράκη, με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά
Με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας η υπουργός ανέφερε:
«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε».
