Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για το Davis Cup, όπως και η Μαρία Σάκκαρη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για το Davis Cup.

Ο Σέρβος τενίστας προσκλήθηκε για να παρακολουθήσει την δεύτερη ημέρα του Ελλάδα – Βραζιλία και έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες μαζί με τον γιο του, όπου αποθεώθηκε.

Το ίδιο και η Μαρία Σάκκαρη που επίσης βρέθηκε στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ μαζί με την μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα των ανδρών.

Το πρόγραμμα πάντως δεν ξεκίνησε καλά, αφού οι Αριστοτέλης Θάνος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν με 6-2, 6-2 από τους Μέλο και Μάτος και πλέον Σακελλαρίδης και Στέφανος Τσιτσιπάς καλούνται να κάνουν το 2 στα 2 στα μονά παιχνίδια που απομένουν, ώστε να πάρει η Ελλάδα την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι 19/9

Άννα Βίσση – Το μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα: «Είναι είδωλο»

Super League 2: «Γκέλα» για τον Ηρακλή, μπλόκο του Ολυμπιακού Β’ στον Πανιώνιο – Ιστορικός βαθμός για την Ελλάς Σύρου

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Η Ελλάδα στο βάθρο!

Τέταρτο μετάλλιο με την Εθνική ο Σπανούλης, το πρώτο του ως προπονητής

Χαρακόπουλος: Επαίρονται για τη σφαγή στη Σμύρνη και τη γενοκτονία…

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο

Μητσοτάκης για Εθνική Ελλάδος: Το χάλκινο μετάλλιο λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας – Ψηλά η γαλανόλευκη 

Η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα – Έξι μετάλλια για τον Ν.Ο.Ι.

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ιχεανάτσο λύτρωσε τη Σέλτικ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων

Στο βάθρο και πάλι μετά από 16 χρόνια: H Ελλάδα κατέκτησε το έκτο μετάλλιό της σε Eurobasket

Στρώσιμο κρεβατιού: Ειδικός εξηγεί τι πρέπει να κάνετε κάθε πρωί για να αποφύγετε τα ακάρεα και τα βακτήρια

«Καλημέρα Ελλάδα»: Αύριο η πρεμιέρα με το νέο δίδυμο, Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της Μαράια και των γιων τους στο Ελλάδα-Φινλανδία – Βίντεο

Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Χάλκινη η Εθνική στο Eurobasket

Συνελήφθη μουσικός, γιος γνωστού τραγουδοποιού, μετά από επεισόδιο στο Μοναστηράκι

Σε μία ήμερα έφτασαν πάνω από 800 μετανάστες σε Κρήτη και Γαύδο – Στα όριά τους οι δομές

Τζόκερ 14/9: Νέα κλήρωση σήμερα – Μέχρι τι ώρα το δελτίο

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Tzimas Home Accessories
WebCenter - Smart Internet Solutions
George Coiffure
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save