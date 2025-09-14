Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική ομάδα μπάσκετ: «Η επίσημη αγαπημένη επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.
«Ύστερα από 16 χρόνια η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας” σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:
“Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη»
Ανδρουλάκης: Μας κάνατε περήφανους
Συγχαρητήρια μοίρασε και η αντιπολίτευση.
«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η ‘επίσημη αγαπημένη’, ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Ευρωμπάσκετ 2025.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μάς κάνατε περήφανους!», προσθέτει.
Φάμελλος: Ψηλά ξανά με καταπληκτικό μπάσκετ
Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή για το χάλκινο μετάλλιο.
