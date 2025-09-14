Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» – Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

Η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκίνηση έζησε το Καλλιμάρμαρο το Σάββατο (13/9), όταν η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 60.000 θεατές που την αποθέωσαν και τραγούδησαν μαζί της τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ανάμεσα στο πλήθος, ωστόσο, έλειπε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της τραγουδίστριας. Η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη, όπου αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εβδομάδα μόδας.

Παρά την απουσία της, η Σοφία θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης στη μητέρα της μέσα από το Instagram: «Σε άλλα νέα, η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή. Κάνοντας αυτό που κάνει καλύτερα, να είναι ένα είδωλο. Περήφανη για σένα μαμά!».

