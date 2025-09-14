Νίκη με Πανσερραϊκό για τον ΠΑΣ Γιάννινα WBC στο τελευταίο τεστ πριν την Ευρώπη
Νέος χάρτης υδρογονανθράκων: Chevron και Helleniq μπαίνουν σε 4 περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου
Τροχαίο ατύχημα στην καρδιά της πόλης – Σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο στα Ιωάννινα
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα – Έξι μετάλλια για τον Ν.Ο.Ι.
Συνελήφθη μουσικός, γιος γνωστού τραγουδοποιού, μετά από επεισόδιο στο Μοναστηράκι
Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές
Σιόντης: «Συλλυπητήρια για τον Μαίπα – Σήμερα ο ΠΑΣ μπαίνει στο γήπεδο να δείξει τι σημαίνει να μην παραδίνεσαι»
Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 
Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» – Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

Η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκίνηση έζησε το Καλλιμάρμαρο το Σάββατο (13/9), όταν η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 60.000 θεατές που την αποθέωσαν και τραγούδησαν μαζί της τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ανάμεσα στο πλήθος, ωστόσο, έλειπε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της τραγουδίστριας. Η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη, όπου αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εβδομάδα μόδας.

Παρά την απουσία της, η Σοφία θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης στη μητέρα της μέσα από το Instagram: «Σε άλλα νέα, η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή. Κάνοντας αυτό που κάνει καλύτερα, να είναι ένα είδωλο. Περήφανη για σένα μαμά!».

Μάρα Ζαχαρέα και Θοδωρής Ρουσόπουλος γιόρτασαν τα 33 χρόνια κοινής πορείας

Παντρεύτηκε στην Τήνο η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)


