Νίκη με Πανσερραϊκό για τον ΠΑΣ Γιάννινα WBC στο τελευταίο τεστ πριν την Ευρώπη
Νέος χάρτης υδρογονανθράκων: Chevron και Helleniq μπαίνουν σε 4 περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου
Τροχαίο ατύχημα στην καρδιά της πόλης – Σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο στα Ιωάννινα
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Η Ελλάδα πρώτη δύναμη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα – Έξι μετάλλια για τον Ν.Ο.Ι.
Συνελήφθη μουσικός, γιος γνωστού τραγουδοποιού, μετά από επεισόδιο στο Μοναστηράκι
Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές
Σιόντης: «Συλλυπητήρια για τον Μαίπα – Σήμερα ο ΠΑΣ μπαίνει στο γήπεδο να δείξει τι σημαίνει να μην παραδίνεσαι»
Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 
Βόλος: Τραγωδία με νεκρή μητέρα 3 παιδιών – Η μηχανή της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Καλημέρα Ελλάδα: Την Δευτέρα η πρεμιέρα της 35ης σεζόν με το νέο δίδυμο Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού

Η μακροβιότερη καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της

Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της. Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το «Καλημέρα Ελλάδα» μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις.

Είναι πάντα εδώ, σε κάθε μεγάλη ή μικρή στιγμή της επικαιρότητας. Μια εκπομπή-σταθμός, που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στη συνείδηση των τηλεθεατών. Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα. Από αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:00, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα.

Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες. Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα ακούει καθαρά τη φωνή του πολίτη.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από social media της εκπομπής, να στέλνουν τα σχόλιά τους, να θέτουν ερωτήσεις στους καλεσμένους και να διαμορφώνουν τη ροή της συζήτησης, σε πραγματικό χρόνο. Το «Καλημέρα Ελλάδα», η πιο σταθερή αξία της πρωινής ενημέρωσης, επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο για τη νέα εποχή του.

«Καλημέρα Ελλάδα», με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 06:00

Διαβάστε επίσης:

Το Πρωινό: Επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα με ανανεωμένη ομάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Φωτιά τώρα στην Αισύμη Έβρου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα νίκη για Καϊράτ Αλμάτι και η μάχη του τίτλου συνεχίζεται

Τροχαίο στη Χαλκίδα: Ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο – Πέθανε ακαριαία

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο – Η συγκινητική κίνηση της Παυλίνας Βουλγαράκη στη δεξίωση του γάμου

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Ελλάδα - Φινλανδία 48-34: Η Εθνική με δύναμη στο πρώτο ημίχρονο

Στίβος - Τόκυο 2025: Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον

Βόλος: Επίθεση με σφυρί σε γυναίκα από τον πρώην σύζυγό της

Οι ενδεκάδες του αγώνα Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Η «πρώτη» του Ουναΐ έφερε τον πρώτο βαθμό για την Χιρόνα

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου – Είναι καλά στην υγεία του

Βατικανό: 3.500 drones «ζωγράφισαν» έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και τον πάπα Φραγκίσκο στον ουρανό – Εκπληκτικά βίντεο

Με 22 ποδοσφαιριστές στη Δράμα για το ξεκίνημα της Super League 2

Συνελήφθησαν οι πέντε Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας, με προβλήματα η κυκλοφορία

ΒΙΝΤΕΟ – Ποντένσε: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Ευχαριστώ τον κόσμο»

Η Τορίνο έβαλε φρένο στην Ρόμα

Παναθηναϊκός: Με Σάντσες και Μαντσίνι κόντρα στην Κηφισιά

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Ρίκι Χάτον: Πέθανε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
George Coiffure
Ποδήλατο Γιαννούλη
WebCenter - Smart Internet Solutions
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save