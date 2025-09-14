Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

Τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

Η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον με ρεκόρ αγώνων (10.61) ήταν η μεγάλη νικήτρια στην «κούρσα της μίας ανάσας», των 100μ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Πρόκειται για την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!

Πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 (ασημένιο μετάλλιο), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζούλιεν Αλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.84 (χάλκινο).

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

Εθνική μπάσκετ: Στη μάχη για το χάλκινο με την απρόβλεπτη Φινλανδία – Η τελευταία ευκαιρία μίας γενιάς, πού θα κριθεί το ματς