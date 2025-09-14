Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

Διαστάσεις πογκρόμ τείνει να λάβει η τιμωρία αυτών που ασκούν κριτική στις ιδέες του δολοφονημένου «γκουρού» της ακροδεξιάς, Τσάρλι Κερκ

Διαστάσεις πογκρόμ τείνει να λάβει η τιμωρία των ανθρώπων που ασκούν κριτική στις ιδέες του δολοφονημένου «γκουρού» της αμερικανικής ακροδεξιάς, Τσάρλι Κερκ, καθώς, τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, δεκάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους έπειτα ακόμη και από μια απλή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό συνέβη με τη Λόρα Σος- Λάιτσι, εργαζόμενη στο κρατικό πανεπιστήμιο του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ. Την Τετάρτη, λίγο μετά τη δολοφονία του 31χρονου Κερκ στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, έγραψε στο Facebook: «Το μίσος γεννά μίσος. ΚΑΜΙΑ συμπόνια».

Αμέσως η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Μάρσα Μπλάκμπερν επέκρινε την ανάρτηση: «Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ντρέπεται (…) Πρέπει να απολυθεί», έγραψε. Και το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την απόλυση της Λάιτσι.

Η ακροδεξιοί εκτός ελέγχου

Σε μια ιδιαίτερα πολωμένη χώρα, όπου αυξάνονται τα περιστατικά πολιτικής βίας πολλοί αναζητούν στο διαδίκτυο τους επικριτές του Τσάρλι Κερκ: η φωνή της τραμπικής νεολαίας, με τις απόψεις τους υπέρ των όπλων, κατά των αμβλώσεων και κατά των μεταναστών και των μειονοτήτων μετρά πολλούς ένθερμους οπαδούς αλλά και πολλούς επικριτές.

Οι υποστηρικτές του Κερκ τώρα αναζητούν τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον επικρίνουν: «Κατεβάστε τη φωτογραφία προφίλ τους, συγκρίνετέ τη με αυτή στο προφίλ τους στο LinkedIn, βρείτε πού δουλεύουν, πάρτε τηλέφωνο του εργοδότες τους και γράψτε κριτική στο Google», προτείνει ο συντηρητικός ινφλουένσερ Τζόι Μαναρίνο.

Από την Τετάρτη εργαζόμενοι σε δημόσια σχολεία, πυροσβέστες, ή ακόμη και στρατιωτικοί έχουν γίνει στόχος τέτοιων καταγγελιών και βρίσκονται ξαφνικά να χάνουν τη δουλειά τους.

Τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καταδίκασε ομόφωνα η αμερικανική πολιτική τάξη. Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, κατηγόρησε για τη δολοφονία τη «ριζοσπαστική αριστερά», διαπίστωση που μετά διαψεύστηκε.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από τις υπηρεσίες του να εντοπίσουν τα μέλη του στρατού που κορόιδεψαν ή εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δολοφονία του ιέρακα της χριστιανικής, παραδοσιακής Αμερικής.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάνταου δήλωσε από την πλευρά του ότι «οι αλλοδαποί που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αηδίασα βλέποντας ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξαίρουν (…) ή να υποβαθμίζουν αυτό το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους αξιωματούχους μας να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».

«Παρακαλώ μη διστάσετε να μοιραστείτε μαζί μου τέτοια σχόλια από αλλοδαπούς», πρόσθεσε.

Ένας εκπαιδευτικός από την Οκλαχόμα, στις νότιες ΗΠΑ, έγραψε: «Ο Τσάρλι Κερκ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που έζησε: αναδεικνύοντας τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων». Έκτοτε, ο εκπαιδευτικός έχει γίνει στόχος έρευνας από το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας, το οποίο χαρακτήρισε τα σχόλιά του «αποτρόπαια».

Η ακροδεξιά «ινφλουένσερ» Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να ασκεί επιρροή στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, έχει αναχθεί σε βασική ηγέτιδα των προσπαθειών να φιμωθούν οι επικριτές του Κερκ.

Χρησιμοποιώντας screenshots ως αποδεικτικά στοιχεία κατήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν εργαζόμενο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των ΗΠΑ (FEMA), ο οποίος έγραψε στο Instagram ότι «θρηνεί για τον ρατσιστή, ομοφοβικό και μισογύνη» Κερκ.

Η Λούμερ σχολίασε αναφερόμενη σε αυτή την ανάρτηση: «Αυτοί οι άνθρωποι μας μισούν. Δεν έχουν καμία δουλειά να εργάζονται για την κυβέρνηση».

Ο εργαζόμενος έχει τεθεί σε αναγκαστική άδεια για τα «αηδιαστικά και απαράδεκτα» σχόλιά του, ανακοίνωσε η FEMA.

Εκδήλωση – Φόρος τιμής γιγαντιαίων διαστάσεων

Το Σάββατο η Turning Point, η ακροδεξιά οργάνωση νέων που ίδρυσε ο Κερκ, ανακοίνωσε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση – φόρος τιμής στον Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι ένα στάδιο χωρητικότητας άνω των 63.000 θέσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»