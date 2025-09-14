Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία

Μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα μπάσκετ διεκδικεί ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση καθώς αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό.

Μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα μπάσκετ διεκδικεί σήμερα ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν την… πρωτάρα σε 4αδα Φινλανδία, μια ομάδα που παίζει γρήγορο μπάσκετ και που μόνο εύκολη δεν θα είναι η αποστολή για τους διεθνείς μας.

Η Εθνική κλείνει σήμερα το Eurobasket έχοντας πετύχει κάτι που πριν ξεκινήσει η διοργάνωση φάνταζε δύσκολο, να μπει στην 4αδα, ωστόσο έτσι όπως πήγε το τουρνουά το χάλκινο μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο που… πρέπει να έρθει.

Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.

Δείτε την εξέλιξη του μικρού τελικού σε λίγο εδώ:

Η ομάδα είναι στο παρκέ και μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ!
Ελλάδα – Φινλανδία στις 17.00 (ΕΡΤ 1)@EuroBasket#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/rmDqFlZh9D

— HellenicBF (@HellenicBF) September 14, 2025

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη


