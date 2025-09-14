Η στιγμή της συμπλοκής των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων μπροστά από τη Βουλή (Video)
To βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια, κατέγραψε κάμερα περιαστικού.
Στο παρακάτω βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο Ισραηλινοί – μια γυναίκα 30 ετών και ένας άνδρας 29 ετών – και τρεις Παλαιστίνιοι άνδρες ηλικίας 25-27 ετών, να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή με ιδιαίτερη βιαιότητα.
Ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να τον απομακρύνει από την κατάσταση.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
