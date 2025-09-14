Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των MMM

Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε αυτό το μέτρο.

Σε βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να ρωτά το κοινό της, πόσοι θα επιστρέψουν σπίτι με μετρό. Η απάντηση των θαυμαστών της ήταν άκρως αποκαλυπτική.

«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», ρώτησε η Άννα Βίσση με τους θαυμαστές της να ουρλιάζουν για να δείξουν ότι σχεδόν όλοι θα επιλέξουν το μετρό για την μετακίνησή τους.

Διαβάστε επίσης:

Παντρεύτηκε στην Τήνο η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

Λάκης Λαζόπουλος: Σήμερα 200 “γέροι” κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Live η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ

ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ ο Πάολο Φερνάντες στο ντεμπούτο του με Αλ Καλίτζ

Ρωσία: Με τουλάχιστον 360 drones επιτέθηκε η Ουκρανία – Στόχος ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Σάμος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν μετανάστες έπειτα από καταδίωξη

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός – Βίντεο

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό 

Συνελήφθη γιος διάσημου τραγουδιστή στο κέντρο της Αθήνας - Κουτούλησε αστυνομικό

Πέντε συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών πολιτών με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα

Έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Μάιπας, εμβληματική μορφή του ΠΑΣ Γιάννινα

Καιρός: Έρχονται βροχές στην Αττική – Η νεότερη πρόγνωση του Κολυδά

Γιος γνωστού τραγουδιστή κατηγορείται ότι κουτούλησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι

Ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη (ΦΩΤΟ)

Καλάμπρια: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό»

Σάμος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν μετανάστες έπειτα από καταδίωξη

Μαρτυρίες των απογόνων της Μικρασιατικής Καταστροφής – «Ο παππούς μου μέχρι που πέθανε, έβαζε αγγελία στον Ερυθρό Σταυρό για να μάθει τι έγινε ο αδελφός του»

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Θλίψη στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά - Πλήθος κόσμου στο Α' Νεκροταφείο

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 81χρονου στην Αρτοπούλα Δωδώνης

Ανδρουλάκης για Μυλωνάκη: Περιμένω να τον καλέσει η Δικαιοσύνη για τις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (Βίντεο)

Ζήσης: «Τεράστιος αγώνας για μας ο μικρός τελικός»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save