Δύο απουσίες που συζητήθηκαν
Οι πιο πολυσυζητημένοι στα πηγαδάκια
Πέρα από τις παρουσίες στις πολιτικές εκδηλώσεις όπως είναι λογικό συζητιόνται και οι απουσίες. Κάπως έτσι στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έλειπαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Ο πρώτος γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό και ο δεύτερος γιατί είχε γάμο στενού συγγενικού του προσώπου.
Δικαιολογημένοι μεν, πολυσυζητημένοι στα πασοκικά πηγαδάκια εξαιτίας της απουσίας τους από τη Θεσσαλονίκη δε.
