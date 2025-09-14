Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

Τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου -Σελίνου.

Πρόκειται για έναν 80χρονο γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από την κοινότητα Καμπάνου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.

