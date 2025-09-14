ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή όλων των μισθωμάτων ακινήτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή όλων των μισθωμάτων ακινήτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, βάσει του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025.

Η νέα ρύθμιση επεκτείνεται πλέον και στις μισθώσεις κατοικιών, καταργώντας στην πράξη το δικαίωμα που προέβλεπε το άρθρο 601 του Αστικού Κώδικα για εξόφληση στον τόπο κατοικίας του εκμισθωτή. Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή όλων στις νέες απαιτήσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ στην σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει:

Παρόλο ότι η καταβολή των περισσοτέρων ενοικίων γίνεται ήδη τραπεζικά, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει προς τους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές ακινήτων τις εξής οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία και απροβλημάτιστη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ώστε να μην διακινδυνεύσουν να υποστούν την προβλεπόμενη σε βάρος τους άδικη «ποινή»:

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασσικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ………….….. της Τράπεζας …………….…. (ή που έχει γνωστοποιηθεί στο μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.».

Η προσθήκη αυτή είναι απόλυτα αναγκαία γιατί ο εκμισθωτής δεν έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία, τυχόν ενοικιαστή του που εμμένει, για δικούς του λόγους, να μην του καταβάλει τα ενοίκια στην τράπεζα, όπως ορίζει πλέον ο νόμος.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1.1.2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή, και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ, μέσω διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από αυτήν.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή είναι σκόπιμο να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Ομοίως σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31ηΔεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα. Συνεπώς πρακτικά η είσπραξη των κατατιθεμένων ενοικίων από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή θα γίνεται κάθε μήνα από όποιον είναι ταχύτερος από τους δύο: Από τον εκμισθωτή ή από την ΑΑΔΕ.

