«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

Το μήνυμα αλληλεγγύης από τα μεγάφωνα

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης έδειξε ο Ατρόμητος, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Άρη για τη Super League, στέλνοντας μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

«Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά. Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες. Σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού», ακούστηκε -μεταξύ άλλων- από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι, ενώ οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου κρατούσαν το σχετικό πανό.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική μπάσκετ: Στη μάχη για το χάλκινο με την απρόβλεπτη Φινλανδία – Η τελευταία ευκαιρία μίας γενιάς, πού θα κριθεί το ματς

Davis Cup: Εύκολα ο Τσιτσιπάς τον Γουίλντ, 1-1 το Ελλάδα- Βραζιλία και όλα θα κριθούν την Κυριακή

Super League: Μεγάλο διπλό του Άρη στο ντεμπούτο Χιμένεθ (1-2 τον Ατρόμητο), έκανε σεφτέ ο Βόλος (1-2 τον Παναιτωλικό)



