«Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ

Οι πρώτες εντυπώσεις

Χιλιάδες πολίτες χρησιμοποιήσαν το μετρό, το τραμ και λεωφορεία, στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς για να επιστρέψουν σπίτια τους το βράδυ του Σαββάτου.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε πως με την εφαρμογή του θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «δεύτερον και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

«Οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου», πρόσθεσε και δήλωσε πως ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί. Δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ θα συνεχίσουν την προσπάθεια.

Όπως είπε ο κ. Κοτταράς δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άνθρωποι στη νυχτερινή λειτουργία.

