Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας – Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός νταλίκας, που δέχτηκε πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της πόλης, όπου το θύμα δέχτηκε 2 με 3 πισώπλατα μαχαιρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος ξενοδοχείου διαπληκτίστηκε με τον τούρκο οδηγό νταλίκας πριν από την επίθεση.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου, που παραμένουν συγκεχυμένες, αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι

«Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ

Καιρός: Το καλοκαιρινό… mood συνεχίζεται παρά την μικρή πτώση θερμοκρασίας – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Κατεβάζει «ρολά» το Δημόσιο την 1η Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο - Κήρυξε απεργία η ΑΔΕΔΥ

Πάνω από 60.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση (εικόνες, βίντεο)

Με επιτυχία η πρώτη 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων στην Αττική

ΕΥΝΟΜΙΑ: Μεγάλη άσκηση στα «νερά του καλωδίου» – Στα «κάγκελα» τα τουρκικά ΜΜΕ

Θεσσαλονίκη: Αναζητείται από τις Αρχές η γυναίκα που εξέδιδε την 16χρονη – Η «λίστα» με τα ραντεβού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών

Η συνταγή του Jamie Oliver για το τέλειο ροστ μπιφ – Ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι

ΗΠΑ: Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω της έντασης με τη Βενεζουέλα

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Τι θα ισχύσει για το «φορομπόνους» έως 3.200 ευρώ

EuroBasket 2025: Κόντρα στη Φινλανδία η Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια – Τι ώρα και πού θα δείτε τον αγώνα

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από ξενοδοχείο μετά από συμπλοκή

Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/9/2025

Καιρός: Κυριακή με ήλιο και φθινοπωρινές βροχές – Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Φωτιά σε πολυκατοικία στο Αιγάλεω - Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους χρησιμοποιεί το κινεζικό TikTok

Οι γκρίζες ζώνες πίσω από το success story των ελληνικών τραπεζών (2008-2025)

Πώς ο Μάξιμος έγινε ο «εκλεκτός» του Μαξίμου

Η «μεγάλη επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη

Αρχίζει τις κατ’ οίκον επισκέψεις ο Κυριάκος

Ώρα μεταλλίου για την Εθνική στο EuroBasket 2025: Η Ελλάδα σήμερα κόντρα στη Φινλανδία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

WebCenter - Smart Internet Solutions
ACS ...σημαίνει courier
Tzimas Home Accessories
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save