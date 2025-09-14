Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας – Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός νταλίκας, που δέχτηκε πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της πόλης, όπου το θύμα δέχτηκε 2 με 3 πισώπλατα μαχαιρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος ξενοδοχείου διαπληκτίστηκε με τον τούρκο οδηγό νταλίκας πριν από την επίθεση.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου, που παραμένουν συγκεχυμένες, αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη της επίθεσης.

