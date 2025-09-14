Reuters: Η Πολωνία ξεκινά άμεσα στρατιωτική εκπαίδευση – Φοβούνται κλιμάκωση από τη Ρωσία

Χιλιάδες πολίτες της Πολωνίας εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση μετά τα τελευταία περιστατικά με τα drones στον εναέριο χώρο.

Χιλιάδες πολίτες της Πολωνίας εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση.

Μετά τα τελευταία περιστατικά με τα drones, αλλά και την επιθετικότητα που δείχνει η Ρωσία προς την Ουκρανία, στοχεύοντας -άθελα όπως λέει η Μόσχα- χώρες που συνορεύουν με αυτήν, έχει κάνει πολλούς να σπεύδουν να εγγραφούν σε καταλόγους για να ξεκινήσουν εκπαίδευση ώστε να είναι σε ετοιμότητα εφ’ όσον χρειαστεί.

Αυτό αναφέρει τουλάχιστον δημοσίευμα του Reuters καθώς ο φόβος της Ρωσίας, τονίζει, είναι κάτι παραπάνω από έντονος στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, έχουν εγγραφεί εθελοντικά σε εκπαίδευση πάνω από 20.000 Πολωνοί μέσα στο 2025, νούμερο που είναι ρεκόρ σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Γκζεγκόζ Βαβζίνκιεβιτς, επικεφαλής του Κεντρικού Στρατιωτικού Κέντρου Πρόσληψης της Πολωνίας. Περιμένει ότι ως το τέλος του έτους, το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί.

Χθες, η νέα παρουσία drones πάνω από τον εναέριο χώρο, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, θορύβησε ξανά τις Ε.Δ., που μαζί με συμμαχικά πολεμικά αεροσκάφη, σηκώθηκαν προληπτικά για να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ ήχησαν και σειρήνες στην περιοχή.

Η Κρεμλίνο κατηγόρησε τις δυτικές χώρες για «συναισθηματική υπερφόρτωση» και εχθρότητα προς τη Ρωσία, που όπως είπε «δεν αποτελεί απειλή για αυτές». Αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει το περιστατικό με τα drones.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει διπλασιάσει σχεδόν τις αμυντικές της δαπάνες από 2,2% του ΑΕΠ σε 4,7% φέτος — το υψηλότερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών μεταξύ των 32 χωρών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, πολύ μπροστά από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο — που έχει αμφισβητήσει τη βούλησή του να υπερασπιστεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ — έχει αναζωπυρώσει τους ευρωπαϊκούς φόβους σχετικά με την αξιοπιστία των δεσμεύσεων ασφαλείας των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ κρατούν μικρό… καλάθι

Η νέα χθεσινή παρουσία drones στην ανατολική Ευρώπη, απασχόλησε και τις ΗΠΑ. Αν και η Πολωνία δεν είπε πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ρωσικά, το είπε η Ρουμανία καθώς και από εκεί πέρασαν drones.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτήν την εβδομάδα ήταν απαράδεκτη, αλλά παραμένει ασαφές αν η Ρωσία έστειλε σκόπιμα τα drones στο πολωνικό έδαφος.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη, ατυχής και επικίνδυνη εξέλιξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία: τα drones εκτοξεύτηκαν σκόπιμα. Το ερώτημα είναι αν τα drones είχαν στοχευθεί ειδικά να μπουν στην Πολωνία» ανέφερε την ώρα που ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε κυρώσεις.

«Υπάρχουν και άλλες πιθανότητες επίσης, αλλά θεωρώ ότι θα θέλαμε να έχουμε όλα τα στοιχεία και να συμβουλευτούμε τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να ήταν λάθος, μια σπάνια διάσταση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από έναν από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οι δυνάμεις της εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν επιθέσεις στην Ουκρανία και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

