Γιατί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διώκεται ως πολιτειακό και όχι ομοσπονδιακό έγκλημα – Ρεπουμπλικανοί ζητούν θανατική ποινή

Η ποινική υπόθεση εναντίον του Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ θα εκδικαστεί σε τοπικό δικαστήριο

Η ποινική υπόθεση εναντίον του Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πιθανότατα θα εκδικαστεί σε τοπικό δικαστήριο της Γιούτα, υπό την ευθύνη των τοπικών εισαγγελέων.

Όμως το εθνικό κοινό ενδέχεται να παρακολουθεί στενά την υπόθεση, αναφέρει το Politico.

O φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες ποινικού δικαίου σε επίπεδο πολιτείας και στη Γιούτα οι ποινικές δίκες μεταδίδονται συχνά τηλεοπτικά.

Ο Ρόμπινσον έχει κατηγορηθεί για τρία εγκλήματα βάσει της νομοθεσίας της Γιούτα:

Δολοφονία, πρόκληση σωματικής βλάβης με χρήση πυροβόλου όπλου, και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Γιατί δεν είναι ομοσπονδιακή υπόθεση

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεδομένου του ότι πρόκειται για ζήτημα πανεθνικής δημοσιότητας και εμπλοκής του FBI, θα ελεγχθεί πολιτειακά καθώς οι ανθρωποκτονίες διώκονται ως ομοσπονδιακά εγκλήματα μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

  • Δολοφονία ομοσπονδιακού αξιωματούχου,
  • Έγκλημα σε ομοσπονδιακή ιδιοκτησία,
  • Ή αν πρόκειται για έγκλημα μίσους που βασίζεται σε φυλή, θρησκεία ή άλλο προστατευόμενο χαρακτηριστικό.

Σύμφωνα με νομικούς ειδικούς, τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία γύρω από τον πυροβολισμό του Κερκ δεν υποστηρίζουν ομοσπονδιακή δίωξη.

Κινδυνεύει με θανατικη ποινή;

Προς το παρόν, η υπόθεση ανήκει στη δικαιοδοσία των εισαγγελέων της Γιούτα, με το FBI ωστόσο να συνεχίζει να έχει ρόλο στις έρευνες. Βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας, η θανατική ποινή προβλέπεται ανάλογα την υπόθεση, επομένως όπως και να δικαστεί τελικά ο Ρόμπινσον, η θανατική ποινή είναι μία πιθανότητα, κάτι για το οποίο πιέζουν έντονα οι Ρεπουμπλικανοί.

Η απουσία βίντεο σημαίνει ότι ακόμα και ιστορικές ομοσπονδιακές δίκες δεν προσελκύουν την ίδια προσοχή, όπως για παράδειγμα η δίκη του Ράιαν Ράουθ, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα. Η δίκη του Ράουθ διεξάγεται σχεδόν χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες, μόνο με ρεπορτάζ από έντυπους δημοσιογράφους.

Αντίθετα, οι διαδικασίες στην υπόθεση Ρόμπινσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

