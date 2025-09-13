Davis Cup: Εύκολα ο Τσιτσιπάς τον Γουίλντ, 1-1 το Ελλάδα- Βραζιλία και όλα θα κριθούν την Κυριακή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… έκανε το καθήκον του και κρατάει όρθια την εθνική ομάδα του τένις στο Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… έκανε το καθήκον του και κρατάει όρθια την εθνική ομάδα του τένις στο Davis Cup.

Σε ένα κατάμεστο -και ανακαινισμένο- γήπεδο στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας επικράτησε του Τιάγκο Γουίλτ Μπουθ με 2-0 σετ εύκολα (6-2, 6-1) και ισοφάρισε σε 1-1 το tie με την Βραζιλία που νωρίτερα είχε πάρει προβάδισμα από τη νίκη του Φονσέκα επί του Σακελλαρίδη (7-5, 6-3).

Αύριο, Κυριακή, θα κριθεί η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης και το παιχνίδι στο διπλό θα είναι μισή πρόκριση.

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς θα έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα σε Μέλο και Μάτος που είναι θεωρητικά το φαβορί. Ο Στέφανος θα παίξει με τον Φονσέκα, ενώ αν η σειρά πάει στο 2-2, τότε ο Σακελλαρίδης θα παίξει «τελικό» με τον Γουίλντ.

