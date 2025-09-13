Επεισόδια μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στο Σύνταγμα

Επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος.

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 30χρονος και μια 29χρονη από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρείς Παλαιστίνιους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 29χρονου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ -5- αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29 χρονος άνδρας) και -3- άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

