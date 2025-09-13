Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»

Η Νατάσα Μποφίλιου υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Νατάσας Γιάμαλη να πει ελεύθερα την άποψή της για την υπόθεση του Τσάρλι Κερκ.

Η Νατάσα Μποφίλιου υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Νατάσας Γιάμαλη να πει ελεύθερα την άποψή της για την υπόθεση του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσιογράφος, πέρα από μία αντιπαράθεση που είχε με τον Αδωνι Γεωργιάδη, έχει δεχτεί από επικριτικά ως και χυδαία σχόλια και η Μποφίλιου θέλησε να την υπερασπιστεί, όπως και το δικαίωμά της να λέει ελεύθερα την άποψή της.

«Πόνεσαν τα μάτια μου με το μίσος, τις απειλές και τη χυδαιότητα που βλέπω στα σχόλια για την ψύχραιμη, σοβαρή τοποθέτηση της εξαιρετικής Νατάσας Γιάμαλη αλλά και στη δημόσια “συζήτηση” γενικότερα. Βγήκαν από τις τρύπες τους και από τα κάγκελα όλοι οι φασίστες, άλλη μια φορά! Ευθαρσώς και με τη βούλα. Ξερνάνε μαύρο, διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, ηρωοποιούν άθλιους και επικίνδυνους ακροδεξιούς και προετοιμάζουν τα τάγματα εφόδου τους, αλίμονο, παρασέρνοντας ανιστόρητα και χαμένα στον ζόφο της εποχής, παιδιά».

Η στήριξη της Μποφίλιου δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνέχισε με ένα αυστηρό μήνυμα προς όσους προωθούν τη βία και τον φασισμό: «Αν αυτό δε μας φρικάρει και δε μας κινητοποιεί, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναζήσουμε την πιο άθλια σελίδα αυτού του κόσμου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δε θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον! ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ» έγραψε στα σόσιαλ.

Διαβάστε επίσης:

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Δημήτρης Φραγκιόγλου: Μετανιώνω που δεν ζήτησα να μπει το όνομά μου ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους»

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Live: Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα» – Το βίντεο στο TikTok για τα ΜΜΜ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, «πολιτική αλλαγή μόνο με εκλογές»

Επικίνδυνα παιχνίδια πολέμου: Το ΝΑΤΟ ενισχύει με αεροσκάφη την άμυνα της Πολωνίας

Η Μπάγερν «σάρωσε» και το Αμβούργο

Ανατροπή και θετικό ξεκίνημα στην εποχή Χιμένεθ

Τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι – Δύο τραυματίες

Τσάρλι Κερκ: Γιατί ο λόγος του ενέπνεε τους υποστηρικτές του και εξόργιζε τους αντιπάλους του – Η ερώτηση που δέχθηκε πριν πέσει νεκρός

Ο Ελέζι από τους Νέους της ΑΕΚ στον ΠΑΣ Γιάννινα

Κασσελάκης: Προτάσεις για οικονομία, στέγαση και Δημόσια Υγεία

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Αρχαία Ολυμπία

H στιγμή που ο οδηγός παρασύρει την ανήλικη σε διάβαση πεζών στα Καμίνια

Ολυμπιακός: «Τρέχει» για το ματς κόντρα στην Πάφο ο Ζέλσον Μαρτίνς

Επιβλητική νίκη της Τότεναμ στο λονδρέζικο ντέρμπι με τη Γουέστ Χαμ

Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι του Πειραιά – Αστυνομικός σκύλος μύρισε την κοκαΐνη που έκρυβε στο μπουφάν του

Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Ανδρομάχη: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία…» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Τελέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας Τίτου

Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου και 13χρονου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Καιρός: Καλοκαιρινή η Κυριακή σχεδόν σε όλη τη χώρα, πού μπορεί να βρέξει

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

WebCenter - Smart Internet Solutions
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Νίκος Τριανταφύλλου
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save