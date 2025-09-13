Ανήλικη εκδιδόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής – Συνελήφθη 30χρονος για ασελγείς πράξεις

Στη σύλληψη 30χρονου ο οποίος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών

Στη σύλληψη 30χρονου ο οποίος, έναντι χρηματικού ποσού, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη , έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και συνεννόηση μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών, προχώρησαν, χθες το πρωί, αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Τούμπας.

Όπως προέκυψε από την, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα, η ανήλικη κοπέλα, μετά από παρότρυνση ενήλικης γνωστής της, από το καλοκαίρι του 2024, άνοιξε λογαριασμό σε εφαρμογή του διαδικτύου και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού με υποψήφιους πελάτες, κατά κύριο λόγο, σε διαμέρισμα που διατηρούσε η γνωστή της, αποδίδοντάς της μέρος των χρημάτων που έπαιρνε ως αμοιβή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

