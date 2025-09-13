Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Καταιγιστικοί οι Πειραιώτες με τρομερό Ταρέμι

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση σε ένα γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και έκανε το 3 στα 3 στην Super League.

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση σε ένα γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και έκανε το 3 στα 3 στην Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά η αποβολή του Αντρέ Γκριν ουσιαστικά… ξεδόντιασε τα «λιοντάρια» των Σερρών. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (48’), Φρανσίσκο Ορτέγκα (66’), Ντάνιελ Ποντένσε (71’ )και Μεχντί Ταρέμι (88’, 90’+3’) σκόραραν για τους «ερυθρόλευκους» που έμειναν μόνοι πρώτοι και περιμένουν τα αυριανά παιχνίδια των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Πειραιώτες από νωρίς πήραν τα ηνία του αγώνα. Στο 7’ ο συνδυασμός των Ζουλιάν Μπιανκόν, Τσικίνιο έφερε τον Ελ Κααμπί σε θέση βολής, αλλά ο Μαροκινός από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σούταρε στην αγκαλιά του Φρανσίσκο Τιναλίνι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η κεφαλιά του Σαντιάγκο Έσε μετά τη σέντρα του Ορτέγκα πέρασε άουτ ενώ τρία λεπτά μετά, τα «λιοντάρια» έφτασαν κοντά στο γκολ.

Από κακή συνεννόηση των Κοστίνια, Παναγιώτη Ρέτσου, η μπάλα έφτασε στον Ζιντάν Μπανζάκι που σούταρε δυνατά κι από πλάγια, αλλά πάνω στο σώμα του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ακολούθησε η αναγκαστική αλλαγή του Ζέλσον Μαρτίνς (ήταν με δεμένο τον δεξί μηρό από το 10λεπτο), με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να περνάει στη θέση του κι η χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο – πλασέ στην κίνηση του Πορτογάλου, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τιναλίνι.

Ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας των Σερραίων στάθηκε… στο ύψος του και στο 21’, όταν ο Ίβα Γκελασβίλι γλίστρησε δίνοντας στον Ελ Κααμπί την ευκαιρία να πλασάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να «κρεμάσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σε αντίστοιχο σκηνικό στην αντίπαλη εστία τρία λεπτά μετά, από λάθος γύρισμα του Μπιανκόν με το κεφάλι, ο Μπανζάκι πήρε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά βγήκε πλάγια και δεν μπόρεσε να πλασάρει στην κενή εστία.

Πολύ πιο επικίνδυνο ήταν το φαλτσαριστό πλασέ του Στρεφέτσα στο ημίωρο, «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα, για να φτάσουμε στο 35’, όταν κι άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Αντρέ Γκριν σήκωσε ψηλά το πόδι του προ του Ρέτσου.

Αρχικά ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς έδειξε κίτρινη κάρτα στον Άγγλο μεσοεπιθετικό αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Χρήστος Βεργέτης, Ιωάννης Παπαδόπουλος), την άλλαξε σε κόκκινη. Ήταν κι η τελευταία σημαντική στιγμή του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ξεκίνησε με το γκολ της… λύτρωσης για τον Ολυμπιακό. Σέντρα του Ορτέγκα από τα αριστερά, πολύ δυνατό άλμα και κεφαλιά από τον Ελ Κααμπί και 1-0 στο 48’. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει και το δεύτερο γκολ για τους «ερυθρόλευκους».

Αυτό έγινε στο 66’, με σκόρερ τον Ορτέγκα από γύρισμα του Ρεμί Καμπελά κι ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Τιναλίνι είχε σώσει την εστία του σε κεφαλιά του… Λευτέρη Λύρατζη. Πρώτο γκολ του Αργεντινού αριστερού μπακ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Λιγότερο από τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ποντένσε ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, με δυνατό σουτ από τα 20 μέτρα, επιστρέφοντας με γκολ στον Πειραιά. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιάννης Δοϊρανλής πάτησε εντός περιοχής τον Ταρεμί. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, αλλά ο Τιναλίνι έπεσε στη δεξιά του γωνία, απέκρουσε όσο χρειαζόταν για να βρει η μπάλα στο δοκάρι και να απομακρυνθεί.

Τα δύο επόμενα γκολ σημείωσε μία άλλη αλλαγή του Μεντιλίμπαρ, ο Ταρέμι που… άνοιξε κι αυτός λογαριασμό για τους «ερυθρόλευκους». Ο 33χρονος πρώην άσος της Ίντερ πήρε την πάσα από τον Ποντένσε και με πλασέ από πλάγια θέση νίκησε τον Τιναλίνι για το 4-0 ενώ στις καθυστερήσεις ο Ταρέμι με το κεφάλι βρήκε δίχτυα έπειτα από τη σέντρα του Γιαζίτζι για το τελικό 5-0.

Ο Ολυμπιακός με ψυχολογία στα ύψη θα υποδεχθεί την Πάφο (Τετάρτη 17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League. Από την άλλη, ο Κριστιάνο Μπάτσι είναι σε πολύ δύσκολη θέση μετά τις τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς και το 0-8 γκολ, έστω κι αν έβγαλαν οι Σερραίοι δύσκολο πρόγραμμα.



Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μπανζάκι, Ντε Μάρκο, Νάνελι.

Κόκκινες: Γκριν (35’)



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε (75’ Σκιπιόνι), Μάρτινς (18’ Στρεφέτσα), Καμπελά (68’ Ποντένσε), Τσικίνιο (75’ Γιαζίτζι), Ελ Κααμπί (71’ Ταρεμί).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (79’ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (79’ Γκιγιομιέ), Φάλε (79’ Δοϊρανλής), Μπανζάκι (51’ Νάνελι), Γκριν, Ιβάν (90’+1’ Σαββίδης).

