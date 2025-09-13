Ρόδος: Κλοπή αυτοκινήτου και υπόθεση ροζ κοκαΐνης με πρωταγωνίστρια influencer

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στη Ρόδο πήρε απρόσμενη τροπή

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στη Ρόδο πήρε απρόσμενη τροπή, αποκαλύπτοντας κοκαΐνη και μάλιστα ροζ, ζυγαριές ακριβείας και εμπλοκή δύο γυναικών – μητέρας και κόρης.

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, περιπολικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε σταθμευμένο το Peugeot 208 που είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν από εταιρεία ενοικιάσεων στα τέλη Αυγούστου. Οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας αντικλειδί, προχώρησαν σε έλεγχο και βρέθηκαν μπροστά σε μια αναπάντεχη εικόνα: δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας (τρεις σε λειτουργία) και 100 ευρώ σε μετρητά.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε δύο πρόσωπα. Η 47χρονη μητέρα, που είχε υπογράψει το μισθωτήριο, συνελήφθη πρώτη το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας άγνοια για τα ναρκωτικάΜετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 30χρονη κόρη της, η οποία διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «influencer» μόδας. Αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και τελικά παραδόθηκε η ίδια στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η απολογία της έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο νησί, καθώς δεν αφορά μόνο τη διαλεύκανση πιθανής διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και την προσωπικότητα της κατηγορούμενης, η οποία μέχρι πρόσφατα προέβαλλε μια εντελώς διαφορετική δημόσια εικόνα στα social media.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Ρόδου, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο αν τα ναρκωτικά προορίζονταν για χρήση ή διακίνηση όσο και στις ακριβείς συνθήκες μίσθωσης του οχήματος. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της 30χρονης, Στέλιος Αλεξανδρής, υποστηρίζει ότι «η εντολέας μου κατείχε τα ναρκωτικά αποκλειστικά για δική της χρήση».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο viral 92χρονος «χορευταράς» Γιώργος Κωβαίος από τη Σχοινούσα

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Σύνταγμα: Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη – Ζημιές σε πολυκατοικία


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Η Κυριακή του Οκτωβρίου με την αλλαγή ώρας – Πότε κερδίζουμε μία ώρα ύπνο

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο φιλικό κόντρα στην Μονακό – Ο λόγος

Σπανούλης: Είμαστε στη ζώνη μεταλλίου έπειτα από 16 χρόνια, δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, αλλά περήφανοι

Λαμία: Σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας έπεσαν στον δρόμο – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΒΙΝΤΕΟ

Οι 9 αλλαγές που έρχονται με το νέο ασφαλιστικό

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Φωτιά στην αρχαία Ολυμπία, στον οικισμό Σπαρτούρια

Λονδίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ (βίντεο)

Μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες του πικ νικ

Κάνοντας «πετάλι στις αναμνήσεις»

Οριστικά Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Παναγιώτης Καλδής – Δικαίωση από το ΣτΕ

Αθήνα: «Ήμουν ακόμα παιδί…» – Η καθημερινή φρίκη που βίωνε επί 4 χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού μία 26χρονη

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και το κλίμα πίεσης στο εργατικό κίνημα

Καραλής: «Είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ - Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα»

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να βγάλει την Εθνοφρουρά και στη Λουιζιάνα – Το σχέδιο για ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών

Σπανούλης: «Δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, αλλά περήφανοι»

Τα πρωτοσέλιδα των γιαννιώτικων εφημερίδων

Το παράδειγμα του Διονύσιου Φιλόσοφου στο σήμερα

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Ποδήλατο Γιαννούλη
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save