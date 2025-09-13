Πέθανε ο viral 92χρονος «χορευταράς» Γιώργος Κωβαίος από τη Σχοινούσα

Μεγάλη θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Σχοινούσας, η απώλεια του Γιώργου Κωβαίου, του 92χρονου παππού που έχει γίνει αρκετές φορές viral για την αστείρευτη ενέργειά του και τον χορό του στο πλευρό της εγγονής του, ξεσηκώνοντας τοπικές γιορτές και πανηγύρια.

Ο Γιώργος Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, μετά από πρόβλημα υγείας που προέκυψε στο τέλος Αυγούστου, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικητής και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (13/09). Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινούσα.

@panigirizo Στο μαγευτικό νησιώτικο γλέντι της 12ης Γιορτής Φάβας στη Σχοινούσα, ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος χόρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, παρασυρμένος από τη μουσική και τη θαλασσινή αύρα του καλοκαιριού. Στο πλευρό του, η εγγονή του Ποθητή, με χαμόγελο και συγκίνηση, κρατούσε τον ρυθμό και την παράδοση ζωντανή. 📸 @giorgos_mavross 📍 Σχοινουσα, Κυκλάδες #panigirizo #greece #dance #fyourpage #live #sxoinousa #cyclades @c24 @StouXorouTaVimata @nikosoikonomidis3 ♬ πρωτότυπος ήχος – panigirizo

Σημειώνεται ότι μόλις πριν από λίγους μήνες συμμετείχε ξανά στην Γιορτή Φάβας που διοργανώνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία 12 έτη, στο νησί των Κυκλάδων. Στο πλευρό του ήταν η εγγονή του, η Ποθητή. Ο 92χρονος χόρεψε ξανά με όλη τη δύναμη της ψυχής του, δίπλα στην εγγονή του που κρατά την παράδοση ζωντανή με συγκίνηση και χαμόγελο.

Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών

Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη. Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.

Κι όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινουσα.

Καλό ταξίδι!!!!

