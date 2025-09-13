Κεφαλονιά: Σοκ με τον θάνατο 23χρονου σε τροχαίο – Επέστρεφε από τη δουλειά του όταν έπεσε σε γκρεμό

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον 23χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Νίκο Ρώσση, τον 23χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά. 

Ο 23χρονος, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στην Σκάλα, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν, τα αίτια του τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο χειμώνα αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης, ενώ αυτή τη χρονιά θα έπαιζε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς.

Από μικρή ηλικία του άρεσε το ποδόσφαιρο, ενώ έμαθε τα μυστικά της στρογγυλής θεάς σε ακαδημίες της Κεφαλονιάς. Στο παρελθόν και πριν βρεθεί στην Αθήνα όπου έπαιξε ποδόσφαιρο για δυο χρόνια στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και στην Αύρα Αργυρούπολης είχε παίξει για την ομάδα των Πρόννων και από φέτος θα αγωνιζόταν και πάλι με την κιτρινοπράσινη φανέλα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Κεφαλονιάς. Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς φίλους και συμπαίκτες οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως το χαμογελαστό παιδί χάθηκε τόσο πρόωρα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Ενας άνδρας που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε επίσης:

«Το κορίτσι μου έφυγε άδικα, είχε σωθεί από καρκίνο και πέθανε από έντομο» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού

Ηράκλειο: Για 24,33 ευρώ κατηγορούμενος συνταξιούχος γιατρός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαζί του και άλλοι για μικροποσά

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Καταγγελία από μητέρες στο Γραικοχώρι: Φώτα για φιέστες, σκοτάδι για τα παιδιά

Κρήτη: Συνεχείς αφίξεις μεταναστών - Εκατοντάδες σε λίγες ώρες σε Γαύδο, Παλαιοχώρα

Φωτιά σε εστιατόριο στο Σύνταγμα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πέθανε ο «χορευταράς» Γιώργος Κωβαίος – Η ψυχή των πανηγυριών της Σχοινούσας

Η ΑΕΚ διαψεύδει δημοσίευμα του Transfermarkt για Μαρσιάλ – «Είναι ακραίο ψέμα»

Διούδης: «Ο Άρης πρέπει πάντα να κάνει πρωταθλητισμό – Έχουμε υψηλούς στόχους»

Τηλεθέαση (12/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Ισραήλ: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων στην Κοινότητα Ανατολής

Φλωρίδης: Χωρίς την σύμπραξη των δικηγόρων δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

EuroBasket 2025: Οργή της ΕΟΚ για το «χωρίς οίκτο» – Η Τουρκία κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη

Με αρκετούς πρώην «πράσινους» η αποστολή της Κηφισιάς για Παναθηναϊκό (ΦΩΤΟ)

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε τον Σελιμάι

Μαρία Ιωαννίδου για Ρένα Βλαχοπούλου: «Πίστευε στο ταλέντο μου, με μάλωνε σκληρά και με έκανε να κλαίω»

Μητσοτάκης: Στο σπίτι δικαιούχου του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων

Στο Καστελόριζο ο Τασούλας – «Θα προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

ΒΙΝΤΕΟ: Επεισόδια μεταξύ οπαδών Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν μετά το φιλικό με τον ΠΑΟΚ

Σάλος με τη δημοσίευση του Σενγκούν, έκλεισε τα σχόλια μετά την κατακραυγή

«Το οξυγόνο της Γης θα αρχίσει να εξαφανίζεται σε 10.000 χρόνια»: Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη θερμότητα του Ήλιου θα οδηγήσει σε κατάρρευση της ατμόσφαιρας

Δυτική Ελλάδα: Προγραμματίζονται 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές 

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
WebCenter - Smart Internet Solutions
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save