Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις στο Λονδίνο μετά τη δολοφονία του Κερκ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στο Λονδίνο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον για κινητοποίηση «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης.

Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και ακολούθησε πορεία προς το Γουάιτχολ.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

You are about to witness the spark of a cultural revolution, this will be the biggest protest in British history 🇬🇧 4 hours till demo & streets in all directions are filling pic.twitter.com/jpp3RBEAPl

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, είχε επιβεβαιώσει πως θα είναι εκεί.

Αντιδιαδήλωση είχε προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Πορεία κατά του φασισμού», την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές της.

Οι αρχές του Λονδίνου έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

