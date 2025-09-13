Ηράκλειο: Για 24,33 ευρώ κατηγορούμενος συνταξιούχος γιατρός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαζί του και άλλοι για μικροποσά

Την ώρα που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει απλώσει τη σκιά του σε όλη τη χώρα με εκατομμύρια ευρώ να έχουν πάει σε τσέπες απατεώνων, η Ελληνική Δικαιοσύνη ασχολείται με μικροποσά και στέλνει κατηγορούμενους καλλιεργητές για 24 και 40 ευρώ.

Μια τέτοια περίπτωση έφερε στο φως το Ράδιο Κρήτη που φιλοξένησε στο στούντιο τον συνταξιούχο Ηρακλειώτη γιατρό Γιάννη Μπιμπάκη και την σύζυγό του επίσης γιατρό, για να περιγράψει την δικαστική περιπέτειά του με την κατηγορία ότι καταχράστηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το «υπέρογκο» ποσό των….24,33 ευρώ.

Μαζί του άλλοι 8 κατηγορούμενοι για μικροποσά έως 72 ευρώ.

Η απίστευτη αυτή ιστορία που ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα πέντε χρόνια μετά αφού το δικαστήριο έχει οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου, με την κατηγορία ότι ο γιατρός δεν καλλιεργούσε πραγματικά και ότι παραπλάνησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε χωρίς να το δικαιούται 24,33 ευρώ, προκαλεί την οργή των πολιτών.

Είχε προηγηθεί μια μεγάλη επίσης ταλαιπωρία για τον κ. Μπιμπάκη καθώς η αστυνομία στο πλαίσιο της προανάκρισης τον πηγαινόφερνε στο τμήμα.

«Η κατηγορία ότι δεν καλλιεργούσα δεν ευσταθεί δήλωσε ο κ. Μπιμπάκης γιατί το 2020 φαίνεται ξεκάθαρα από τα παραστατικά στα ελαιουργεία ότι είχα παραγωγή και αναρωτιέμαι πως έβγαλαν το συμπέρασμα ότι δεν καλλιεργούσα αφού έχω χωράφια και ελιές σε διάφορες περιοχές» επεσήμανε χαρακτηριστικά απορρίπτοντας την κατηγορία.

«Παίρνω επιδότηση 250-300 ευρώ, τόνισε ο κ. Μπιμπάκης, ποιος πήγε να δει ότι δεν καλλιεργώ», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε σκωπτικά ότι δεν έχει ανάγκη τα 24 ευρώ καθώς δηλώνει ετησίως 60.000 ευρώ.

Η περιπέτεια όμως αυτή θα έχει και συνέχειες καθώς στις 6 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης αλλά και με τους υπόλοιπους 8 κατηγορούμενους που κάθονται στο εδώλιο για μικροποσά από 9 έως 72 ευρώ.

