Σκανδάμης: «Τα δικαιώματα στο απόσπασμα από το αστυνομικό κράτος Μητσοτάκη»

Ο Μαρίνος Σκανδάμης καταγγέλλει την διάταξη που καταργεί βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων σε κάθε ποινική διαδικασία

Αντιδράσεις ήδη προκαλεί η διαβούλευση νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αφορά σε τι βαθμό ο κατηγορούμενος θα μπορεί να γνωρίζει την δικογραφία εναντίον του. Με τον Μαρίνο Σκανδάμη, Δικηγόρο και Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κάνει χαρακτηριστικά λόγο για «διάταξη που φέρει τη σφραγίδα του αστυνομικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρ. Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καταγγέλλει την διάταξη που καταργεί βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων σε κάθε ποινική διαδικασία.

Όλη η δήλωση :

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε στην διαβούλευση νέα διάταξη (άρθρο 100 παρ. 3 ΚΠΔ) με την οποία στερεί από τον οποιονδήποτε κατηγορούμενο το δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εις βάρος του κατηγορία. Αυτό, θα γίνεται με απόφαση αστυνομικού ή άλλου προανακριτικού υπαλλήλου ή ανακριτή, εφόσον κριθεί από αυτούς ότι ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να λάβει γνώση όλης της δικογραφίας επειδή θίγεται π.χ. η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας ή το δημόσιο συμφέρον ή δικαιώματα άλλων προσώπων.

Η διάταξη αυτή φέρει τη σφραγίδα του αστυνομικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη και υλοποιείται με τη σφραγίδα των Υπουργών Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη. Για αυτούς προφανώς δεν έχει σημασία ότι παραβιάζεται -μεταξύ άλλων- η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύει όλα αυτά. Σημασία έχει να εξαφανιστεί κάθε δυνατότητα να αντιδράσει ο κατηγορούμενος σε στημένες ή πρόχειρες κατηγορίες.

Με την διάταξη αυτή μπορεί κάθε απλός πολίτης, επαγγελματίας, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, δημοσιογράφος, αλλά και περιφερειάρχης, δήμαρχος, πρόεδρος οργανισμού, επιχειρηματίας κ.λπ. να λαμβάνει γνώση της κατηγορίας εις βάρος του χωρίς όμως να δικαιούται να την αντικρούσει καθολικά. Πρόκειται για τον απόλυτο εφιάλτη που μπορεί να υποστεί ο καθένας.

Δεν πρόκειται απλά για καταρράκωση του κράτους δικαίου, αλλά για την πραγμάτωση των άνομων σχεδίων μιας κυβέρνησης που παίζει παιχνίδια με την δημοκρατία. Ο φασισμός δεν είναι μακριά».

Διαβάστε επίσης:

Τρεις δημοσκοπήσεις, δύο συμπεράσματα και ένα μήνυμα: Για Μητσοτάκη, κόμμα Τσίπρα και γκρίζα ζώνη

Ικανοποίηση ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΘ – Το στοίχημα της σύγκλισης με Νέα Αριστερά και τα μηνύματα της κάθε πλευράς

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΒΙΝΤΕΟ – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Τερμάτισαν με τον έναν να στηρίζεται στον ώμο του άλλου!

Σχοινούσα: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιώργος Κωβαίος – Ήταν η ψυχή των πανηγυριών

Η Realnews αυτής της Κυριακής (14/9/2025)

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Φωτιά στο εστιατόριο «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα

«Σκανδαλώδης η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου»: Σφοδρές αντιδράσεις από την οικογένεια Φύσσα και τους αιγύπτιους ψαράδες

ΒΙΝΤΕΟ – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Εκτός ημιτελικού η Εμμανουηλίδου στα 100μ.

«Είναι κινητή χειροβομβίδα»: Πρωτοφανής επίθεση του Κάραγκερ στον Μαρινάκη

Ρόδος: 64χρονος κατηγορείται πως προσπάθησε να ασελγήσει σε ανήλικες – Έδωσε 15 ευρώ σε 10χρονη για να τον ακολουθήσει στο «μουσείο»

Τζένη Θεωνά: Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα, λίγες ημέρες πριν γεννήσει – «Ακόμα γιορτάζουμε»

Kωνσταντινούπολη: Προφυλακίσεις 48 υπόπτων για κατηγορίες διαφθοράς – Ανάμεσά τους και δήμαρχος της αντιπολίτευσης

«Καταιγίδα» κυβερνοεπιθέσεων στις επιχειρήσεις – 2.000 την εβδομάδα κατά μέσο όρο

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ 2025: «Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων»

Βαθιά κρίση στις ΗΠΑ: Χτύπησαν «κόκκινο» οι αναφορές για «εμφύλιο πόλεμο» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Φρίκη: Οικογένεια κατηγορείται για τη δολοφονία 48χρονου – Τεμάχισαν το πτώμα με αλυσοπρίονο

Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο κέντρο της Αθήνας 

«Όχι στο λουκέτο» λένε οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού – Ζητούν μετασχηματισμό και όχι εκκαθάριση της κρατικής εταιρείας

Moto GP Σαν Μαρίνο: Pole για τον εντυπωσιακό Μπετζέκι (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Εκτός για Κηφισιά οι Πελίστρι και Τετέ, μέσα οι νέοι (ΦΩΤΟ)

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο – Βίντεο

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Νίκος Τριανταφύλλου
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
George Coiffure
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save