Φόβοι για βαθύ διχασμό στις ΗΠΑ – Για νέο εμφύλιο μιλούν οι New York Times

Φόβος για ένα νέο εθνικό διχασμό επικρατεί πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά και τη δολοφονί του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα την περασμένη Τετάρτη.

Το διαδίκτυο δεν «πλημμύρισε» μόνο από τις εικόνες και το βίντεο από το έγκλημα αλλά και από τις «κλασσικές» για τις ΗΠΑ όλα τα τελευταία χρόνια μετά από τέτοια περιστατικά θεωρίες συνωμοσίας.

Το διαδίκτυο δεν «πλημμύρισε» μόνο από τις εικόνες και το βίντεο από το έγκλημα αλλά και από τις «κλασσικές» για τις ΗΠΑ όλα τα τελευταία χρόνια μετά από τέτοια περιστατικά θεωρίες συνωμοσίας.

Αμερικανικά μέσα αναδεικνύουν όμως κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό από τα παραπάνω. Σύμφωνα τις ερευνητικές ομάδες των New York Times «έκρηξη» κατεγράφη – και εξακολουθεί να καταγράφεται – στην χρήση των λέξεων «εμφύλιος πόλεμος».

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρθηκε την Τετάρτη περισσότερες από 129.000 φορές στην πλατφόρμα X, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Την Πέμπτη, ο αριθμός ξεπέρασε τις 210.000 αναφορές, από έναν ημερήσιο μέσο όρο περίπου 18.000 τους προηγούμενους μήνες. Πολλές από αυτές τις αναρτήσεις αναδημοσιεύτηκαν και σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Η ρητορική περί εμφυλίου φαίνεται με βάση την έρευνα να προέρχεται κυρίως από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, δεξιούς δημοσιογράφους και συντηρητικούς podcasters. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε εμφύλιο πόλεμο για τις αξίες τους, ενώ άλλοι κάλεσαν ανοιχτά σε βία μετά την δολοφονία του Κερκ.

Μεταξύ όσων χρησιμοποίησαν τη φράση ήταν ο Άλεξ Τζόουνς, δημιουργός της πλατφόρμας Infowars, η Τσάγια Ράιτσικ, πίσω από τον λογαριασμό LibsofTikTok που συχνά στοχοποιεί την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και ο Άντριου Τέιτ, γνωστός για τις μισογυνικές του απόψεις. «Εμφύλιος πόλεμος», έγραψε συγκεκριμένα ο Τέιτ σε ανάρτηση δύο λέξεων στο X μετά τον πυροβολισμό του Κερκ. Η ανάρτηση ξεπέρασε τις 16 εκατομμύρια προβολές.

Η φρασεολογία περί εμφυλίου ενισχύθηκε αυτήν την εβδομάδα από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και δεξιούς influencers. Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντέρικ Βαν Όρντεν από το Ουισκόνσιν έγραψε στο X: «Η Αριστερά και οι πολιτικές της οδηγούν την Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό το θέλουν».

Άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τη φράση, αλλά κάλεσαν σε ομοσπονδιακή καταστολή της Αριστεράς ή σε άλλες ενέργειες. Η Μαρτζορί Τέιλορ Γκριν από τη Τζόρτζια έγραψε ότι «προσεύχεται η χώρα να εξεγερθεί και να το σταματήσει αυτό». Ο ακροδεξιός influencer Ματ Φόρνι ανάρτησε πως «κάθε Δημοκρατικός πολιτικός πρέπει να συλληφθεί».

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και ο άνθρωπος με τους περισσότερους ακολούθους στην πλατφόρμα, έκανε μια από τις πιο διαδεδομένες και πολυσχολιασμένες αναρτήσεις με αναφορά σε πόλεμο μετά τον θάνατο του Κερκ: «Αν δεν μας αφήσουν να ζήσουμε ειρηνικά, τότε η επιλογή μας είναι να πολεμήσουμε ή να πεθάνουμε», έγραψε. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 1,7 εκατ. προβολές και περισσότερα από 37.000 likes.

