Μητσοτάκης: Στο σπίτι δικαιούχου του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων
Ομοσπονδία Γονέων Ηπείρου: «Καλή σχολική χρονιά» με αιχμές για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση
Συνελήφθη άνδρας για κλοπές από την ίδια κατοικία στα Ιωάννινα
Γ. Στύλιος: Δεν μπορεί να αφεθεί στην απαξίωση το ιστορικό Στρατόπεδο «Βερσή»
Ιωάννινα: «Πάρε τα λεφτά και τρέχα» — η ΣΥΝΘΕΣΗ επιστρέφει με ξέφρενη κωμωδία
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
«Καταιγίδα» κυβερνοεπιθέσεων στις επιχειρήσεις – 2.000 την εβδομάδα κατά μέσο όρο
«Όχι στο λουκέτο» λένε οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού – Ζητούν μετασχηματισμό και όχι εκκαθάριση της κρατικής εταιρείας
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νέο εκλογικό σύστημα με «διπλή κατοχύρωση» της ψήφου
Νέα Υόρκη: Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε χθες Παρασκευή το βράδυ στη Νέα Υόρκη δείπνο στον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε χθες Παρασκευή το βράδυ στη Νέα Υόρκη δείπνο στον πρωθυπουργό του Κατάρ, λίγες ημέρες αφού το Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ, επιτέθηκε εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα.

Το Ισραήλ προσπάθησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς σε επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ντόχα την Τρίτη, ένα πλήγμα που κινδυνεύει να τορπιλίσει τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ισραηλινό πλήγμα καταδίκασαν χώρες της Μέσης Ανατολής όπως και άλλα κράτη εκτιμώντας ότι μπορεί να οξύνει την ένταση στην περιοχή.

Ο Τραμπ εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το πλήγμα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και παράλληλα προσπάθησε να καθησυχάσει τους ηγέτες του Κατάρ ότι δεν θα σημειωθούν άλλες τέτοιες επιθέσεις.

Στη συνάντηση μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι συμμετείχε και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Καταπληκτικό δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόλις ολοκληρώθηκε», έγραψε ο επικεφαλής της αποστολής του Κατάρ Χάμα αλ Μούφτα στο Χ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το μέλλον του Κατάρ ως μεσολαβητή και την αμυντική συνεργασία του με τις ΗΠΑ μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δυσαρεστήθηκε με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, την οποία χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια η οποία δεν προωθεί τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η Ουάσινγκτον βασίζεται στο Κατάρ, έναν ισχυρό σύμμαχό της στον Κόλπο. Εξάλλου η Ντόχα διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Την Τρίτη ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να σαμποτάρει το ενδεχόμενο ειρήνευσης, αλλά τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τον μεσολαβητικό του ρόλο.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν και την Υεμένη.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντινούπολη: Στη φυλακή 48 ύποπτοι για κατηγορίες διαφθοράς μαζί με τον δήμαρχο του Μπαϊράμ Πασά

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

«Hey fascist! CATCH!» – Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ με τα… μυστήρια κίνητρα


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

EuroBasket 2025: Τηλεθέαση-ρεκόρ στο Ελλάδα-Τουρκία

«Έχει γίνει πολλές φορές, δεν είναι μόνο η περίπτωσή μου» λέει ο αναπληρωτής καθηγητής που έστειλαν στην Τήλο ενώ διορίστηκε στη Λέρο 

Δικηγόροι οικογένειας Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας»

Ν. Κεραμέως: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ

«Χωρίς οίκτο!» – Η ανάρτηση της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ για τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα

Τραγωδία στη Κεφαλονιά με νεκρό 23χρονο – Έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

ΒΙΝΤΕΟ – ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα

ΒΙΝΤΕΟ – Ξεσάλωσε ο τουρκικός Τύπος: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική… σφαλιάρα»

Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»

Ρόδος: 19χρονη κατήγγειλε ότι 26χρονος την βίασε σε αύλειο χώρο ξενοδοχείου 

Αλπερέν Σενγκούν: Οι αναρτήσεις με τον Κεμάλ και το προκλητικό σχόλιο – «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»

ΝΑΤΟ: Συγκροτεί μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά της, μετά την ρωσική επίθεση στην Πολωνία

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

Σήμερα η υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

Σεισμός τώρα στη Γαύδο

Τζάμπολ στο Κύπελλο Ελλάδας

Κρήτη: Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου

Τηλεθέαση-ρεκόρ έως 69,5% για την ΕΡΤ1 με τον ημιτελικό μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή – Έκρυβε μετανάστη ακόμα και στο πορτ μπαγκάζ

Τουρκικά ΜΜΕ για τη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Η ανάρτηση Ερντογάν

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Ποδήλατο Γιαννούλη
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save