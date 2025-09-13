Ιωάννινα: «Πάρε τα λεφτά και τρέχα» — η ΣΥΝΘΕΣΗ επιστρέφει με ξέφρενη κωμωδία
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
«Καταιγίδα» κυβερνοεπιθέσεων στις επιχειρήσεις – 2.000 την εβδομάδα κατά μέσο όρο
«Όχι στο λουκέτο» λένε οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού – Ζητούν μετασχηματισμό και όχι εκκαθάριση της κρατικής εταιρείας
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νέο εκλογικό σύστημα με «διπλή κατοχύρωση» της ψήφου
Ν. Κεραμέως: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ
ΝΑΤΟ: Συγκροτεί μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά της, μετά την ρωσική επίθεση στην Πολωνία
Σήμερα η υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
Ρομπότ στη δουλειά: Η Ολυμπία Οδός δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη στη συντήρηση δρόμων (βίντεο και φωτογραφίες)
Δυτική Ελλάδα: Προγραμματίζονται 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο η ΕΡΤ – Εκτοξεύτηκε στο 69,5%

Τι έκανε ο ανταγωνισμός

Μπορεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, αλλά ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής με την Τουρκία εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, παρά την τροπή του αγώνα, oι τηλεθεατές έδωσαν στη δημόσια τηλεόραση τηλεθέαση-ρεκόρ που έφτασε έως και το 69,5%.

Ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 55,8%, ποσοστό που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα του κοινού ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1. Στο δυναμικό κοινό (18-54) η τηλεθέαση κυμάνθηκε έως το 58,7%.

Όπως ήταν φυσικό η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ των υπολοίπων σταθμών με μέσο μερίδιο ημερήσιας τηλεθέασης 18,7% και στο δυναμικό κοινό 20,2%.

Ειδικά στο ανδρικό κοινό, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,5% και στους άνδρες (18-34) 67%.

Κατά μέσο όρο τον αγώνα παρακολούθησαν 2.290.000 τηλεθεατές και τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 3.800.000.

Από το πρωί

Η ημέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega να βρίσκεται στην κορυφή με 23,7%, αφήνοντας σε μονοψήφια τον ανταγωνισμό. Το Καλοκαίρι Παρέα πήρε την πρωτιά και στο φινάλε κάνοντας 15,6%,
το Σόι σου (22,5%) έκανε και πάλι τη διαφορά το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα ξεχώρισαν το Είσαι το ταίρι μου 14,2% και το Live Nerws 13,8%.

Στην prime time, όσοι δεν παρακολούθησαν την Εθνική, είδαν Το Σόι σου (7%) και Παρά πέντε (6,5%), ενώ στη late night, ξεχώρισαν το Πενήντα Πενήντα (14,4%) και τα Μαύρα Μεσάνυχτα (14,3%), αφήνοντας τρίτο το Exathlon (8,7%).

Διαβάστε επίσης:

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα με λουλούδια και πειράγματα – «Μπορεί να είναι καμία θαυμάστρια» (Videos)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Eurovision 2026: Απειλές για μποϊκοτάζ αν δεν αποβληθεί το Ισραήλ – Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Όλες οι ποινές και τα πρόστιμα

Στο «κόκκινο» η τηλεθέαση του Ελλάδα – Τουρκία που έφτασε το 69,5%

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – Βίντεο

Επιστημονική «βόμβα»: Ερευνητές ανακάλυψαν εξισώσεις που μετατρέπουν απρόβλεπτα γεγονότα σε ακριβείς υπολογισμούς

Άγιος έρωτας: Το νέο trailer κόβει την ανάσα

FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ (video)

Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα – 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος

ΒΙΝΤΕΟ – Με δάκρυα στα μάτια η Αλικανιώτη: «Το ‘χα ανάγκη για τη Σοφία – Είμαι εδώ, τερμάτισα!»

Ανάρτηση Σενγκούν με Κεμάλ μετά την πρόκριση επί της Ελλάδας: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» (ΦΩΤΟ)

Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο – Έβρισαν, χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο 

Λασίθι: Διάσωση μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Το ΝΑΤΟ στέλνει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης

Μια 79χρονη νεκρή και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν

Ογκώδη απορρίμματα: Αυτοσχεδιασμοί για ένα ενοχλητικό πρόβλημα

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

ΒΙΝΤΕΟ – Συγκλονίζει η Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, ευχαριστώ την οικογένειά μου»

Κόντρα Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου για τα ταξί: «Δεν θέλει τον διάλογο, θρέφεται από την ένταση» – ««Η ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα»»

Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε – «Με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη»

