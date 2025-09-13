Ιωάννινα: «Πάρε τα λεφτά και τρέχα» — η ΣΥΝΘΕΣΗ επιστρέφει με ξέφρενη κωμωδία
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
«Καταιγίδα» κυβερνοεπιθέσεων στις επιχειρήσεις – 2.000 την εβδομάδα κατά μέσο όρο
«Όχι στο λουκέτο» λένε οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού – Ζητούν μετασχηματισμό και όχι εκκαθάριση της κρατικής εταιρείας
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νέο εκλογικό σύστημα με «διπλή κατοχύρωση» της ψήφου
Ν. Κεραμέως: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ
ΝΑΤΟ: Συγκροτεί μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά της, μετά την ρωσική επίθεση στην Πολωνία
Σήμερα η υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
Ρομπότ στη δουλειά: Η Ολυμπία Οδός δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη στη συντήρηση δρόμων (βίντεο και φωτογραφίες)
Δυτική Ελλάδα: Προγραμματίζονται 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ασθενή που παίρνει φάρμακα στο σπίτι του: «Μικρότερες οι ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ»

Το σπίτι του Γιάννη, του ενός από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, επισκέφθηκε την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σπίτι του Γιάννη, του ενός από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, επισκέφθηκε την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Γιάννης, ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση, εξήγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα πλεονεκτήματα του προγράμματος με την παράδοση το σπίτι των συγκεκριμένων φαρμάκων, καθώς πλέον δεν είναι υποχρεωμένος να ταλαιπωρείται κάθε μήνα από την αναμονή που συναντά κανείς στο  φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

«Είναι μία καινούργια πρωτοβουλία, πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Για εμένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιων φαρμάκων, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων.

Και φυσικά, όσοι περισσότεροι τα παραλαμβάνουν κατ’ οίκον ή αύριο και από τα φαρμακεία τους, τόσο και οι ουρές θα είναι μικρότερες γιατί κάποιος μπορεί να επιλέγει -για τους δικούς του λόγους- να πηγαίνει και να παραλαμβάνει το φάρμακο από το φαρμακείο», τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μίλησε ακόμα για τη σημασία των μεταμοσχεύσεων, με την αδελφή του Γιάννη, την Άννα, η οποία επίσης πάσχει από κυστική ίνωση, να υπογραμμίζει ότι «δεν είχαμε πριν το 2020 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων στην Ελλάδα».

«Βλέπουμε αργά αλλά σταθερά να αυξάνονται οι αριθμοί των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Ήμασταν στον πάτο των πάτων, όπως ίσως θυμάστε. Αλλά νομίζω πια η δωρεά των οργάνων έχει γίνει πολύ πιο κοινωνικά αποδεκτή.

Αυτό βέβαια θέλει μία διαρκή υποστήριξη και από την πολιτεία.

Όχι μόνο γενική εκπαίδευση αλλά και όταν, ο μη γένοιτο, επέλθει ένας εγκεφαλικός θάνατος να μπορούν να γνωρίζουν και οι γιατροί πώς θα μιλήσουν εκείνη τη στιγμή στην οικογένεια, στο περιβάλλον του, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή τη δύσκολη αλλά σωτήρια απόφαση», σημείωσε ο πρωθυπουργό.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε και το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο. Είναι πρακτικά έτοιμο, θα κάνουν τα εγκαίνια, τα προγραμματίζουμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες και αυτό είναι μία ακόμα σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον καλύπτει τόσο φάρμακα που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σκευάσματα ψυγείου, τα οποία μεταφέρονται σε ειδικές ασφαλείς συσκευασίες. Η υπηρεσία ενεργοποιείται εύκολα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Οι δικαιούχοι χρειάζονται μόνο ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση.

Μέσω του προγράμματος, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου, εκτελούνται πλέον περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις ΦΥΚ ανά μήνα, ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, εξυπηρετεί πρωτίστως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση, οι οποίοι δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρούνται ώστε να λάβουν φάρμακα που είναι απαραίτητα για την υγεία τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα επεκταθεί, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου.

Διαβάστε επίσης

Ικανοποίηση ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΘ – Το στοίχημα της σύγκλισης με Νέα Αριστερά και τα μηνύματα της κάθε πλευράς

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

Συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της Google Deepmind, Ντέμη Χασάμπη στο Ηρώδειο


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Όλες οι ποινές και τα πρόστιμα

Στο «κόκκινο» η τηλεθέαση του Ελλάδα – Τουρκία που έφτασε το 69,5%

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – Βίντεο

Επιστημονική «βόμβα»: Ερευνητές ανακάλυψαν εξισώσεις που μετατρέπουν απρόβλεπτα γεγονότα σε ακριβείς υπολογισμούς

Άγιος έρωτας: Το νέο trailer κόβει την ανάσα

FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ (video)

Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα – 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος

ΒΙΝΤΕΟ – Με δάκρυα στα μάτια η Αλικανιώτη: «Το ‘χα ανάγκη για τη Σοφία – Είμαι εδώ, τερμάτισα!»

Ανάρτηση Σενγκούν με Κεμάλ μετά την πρόκριση επί της Ελλάδας: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» (ΦΩΤΟ)

Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο – Έβρισαν, χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο 

Λασίθι: Διάσωση μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Το ΝΑΤΟ στέλνει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης

Μια 79χρονη νεκρή και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν

Ογκώδη απορρίμματα: Αυτοσχεδιασμοί για ένα ενοχλητικό πρόβλημα

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

ΒΙΝΤΕΟ – Συγκλονίζει η Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, ευχαριστώ την οικογένειά μου»

Κόντρα Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου για τα ταξί: «Δεν θέλει τον διάλογο, θρέφεται από την ένταση» – ««Η ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα»»

Μαρία Κορινθίου: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε – «Με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
George Coiffure
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save