Ν. Κεραμέως: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ
ΝΑΤΟ: Συγκροτεί μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά της, μετά την ρωσική επίθεση στην Πολωνία
Σήμερα η υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
Ρομπότ στη δουλειά: Η Ολυμπία Οδός δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη στη συντήρηση δρόμων (βίντεο και φωτογραφίες)
Δυτική Ελλάδα: Προγραμματίζονται 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές
Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Όλες οι ποινές και τα πρόστιμα
FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ (video)
Το ΝΑΤΟ στέλνει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης
Ογκώδη απορρίμματα: Αυτοσχεδιασμοί για ένα ενοχλητικό πρόβλημα
Γάζα: 50 νεκροί σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές στη Πόλη της Γάζας

«Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»: Αντιδράσεις από τις αναρτήσεις Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση κόντρα στην Ελλάδα

«Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ»

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο μεγάλος αστέρας της Εθνικης Τουρκίας και άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα, σχολιάζοντας σκωπτικά: «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», φράση που εκλήφθηκε από πολλούς ως αναφορά στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922.

«Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ»

Ο 23χρονος All-Star των Ρόκετς μίλησε μετά το ματς με την Ελλάδα για την πρόκριση στον τελικό, τον Αταμάν, τον Αντετοκούνμπο και την εμφάνιση Έρτσαν Οσμάνι.

«Το πλάνο ήταν να βγούμε και να παλέψουμε. Έχουμε πολύ ταλέντο, όλοι μπορούμε να σκοράρουμε, να παίξουμε άμυνα. Παίζουμε με καρδιά, αγαπάμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε και σπουδαίο προπονητή (σ.σ. Εργκίν Αταμάν). Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Βγήκαμε και παλέψαμε», ανέφερε.

«Μας είπε πριν από το παιχνίδι πως είμαστε η καλύτερη ομάδα και πως το ξέρει γιατί είναι προπονητής για 30 χρόνια κι ισχύει όταν λέει κάτι. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση κι εμείς βγήκαμε να παίξουμε έτσι», πρόσθεσε.

«Δεν χρειάζεται να είναι κάθε φορά η βραδιά μου, ήταν των συμπαικτών μου απόψε. Εγώ συνέχισα να παίζω επιθετικά, ξέρω πως θα έρθει σε εμένα η μπάλα. Μπορώ να κάνω τα πάντα στο παρκέ. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα και να σκοράρω στην επίθεση. Νομίζω πως έκανα τη δουλειά μου απόψε. Είμαι χαρούμενος», σχολίασε επί προσωπικού.

«Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι», συνέχισε.

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».

«Έταξα στον Οσμάνι ένα Rolex αν έπαιζε καλά, θα του πάρω το καλύτερο», κατέληξε από τη μικτή ζώνη.

EuroBasket 2025: Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο (Video)

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν


Σάββατο: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και μικρή πτώση θερμοκρασίας (video)

Δημοσκόπηση Real Polls: Σταθερό προβάδισμα για Ν.Δ. – Δεν πείθουν τα μέτρα της ΔΕΘ 2025

Super League: Για το απόλυτο ο Ολυμπιακός – Nτεμπούτο Χιμένεθ στον Άρη

Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Σορτς, δεν πάει Αυστραλία

Πλήρωνε ενοίκιο στους γονείς της για να τους στηρίξει οικονομικά – «Όταν αποφάσισα να μετακομίσω, έμαθα ότι με τα χρήματα αυτά αγόρασαν τζακούζι»

Ρωσία: Στα 7,4 Ρίχτερ ο mega – σεισμός στην Καμτσάκα – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Από την ΑΕΚ Β’ στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Σελιμάι!

Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα στα σχολεία για τα fake news - Τι θα διδαχθούν οι μαθητές

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ με τσουχτερά πρόστιμα και ποινές – Δείτε αναλυτικά

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Η Φιάσκα 18η και ο Παπαμιχαήλ 29ος στα 35χλμ. βάδην, εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ – Προκλητικοί οι Τούρκοι: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Το μήνυμα Ερντογάν

Ψέριμος: Χτύπησε ξανά το κουδούνι στο σχολείο ύστερα από 17 χρόνια – «Οι άνθρωποι που ζουν στο νησί είναι ήρωες» λέει συγκινημένη η δασκάλα

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα έως 4.000 ευρώ για τη χρήση κινητού

Ο Ερντογάν μίλησε με τον Αταμάν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη της Τουρκίας (δείτε βίντεο)

Αθλητικές μεταδόσεις: Super League, Γιουβέντους-Ίντερ και Ολυμπιακός-Μονακό στο μπάσκετ

Λύθηκε μυστήριο δύο δεκαετιών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της γυναίκας που απεικονίζεται σε άγαλμα που είχε βρεθεί σε αρχαία ελληνική πόλη – Η ιστορία της είναι συναρπαστική

Κατερίνα Καινούργιου: Πρεμιέρα με την Δάφνη Μπόκοτα στο πλευρό της και… «Άγιο Έρωτα»

ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Στις 19:30 η ομιλία του στο Βελλίδειο

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (ΦΩΤΟ)

