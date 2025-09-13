Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης – Σε ηλικία 76 ετών

Το λιτό αντίο του στενού του φίλου Κώστα Μαυρουδή

Πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, ο Τάσος Γουδέλης, συγγραφέας, θεωρητικός του κινηματογράφου και ένας από τους πιο διακριτούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτιστικής σκηνής.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησής του στο Facebook ο στενός του φίλος και συνεργάτης, ποιητής Κώστας Μαυρουδής.

Άνθρωποι του πνεύματος, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου εξέφρασαν τη θλίψη τους στα social media, ανάμεσά τους και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

