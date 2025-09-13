Ν. Κεραμέως: Ρεκόρ προσέλευσης με 2.500 προεγγραφές καταγράφεται στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ
ΝΑΤΟ: Συγκροτεί μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγά της, μετά την ρωσική επίθεση στην Πολωνία
Σήμερα η υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
Ρομπότ στη δουλειά: Η Ολυμπία Οδός δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη στη συντήρηση δρόμων (βίντεο και φωτογραφίες)
Δυτική Ελλάδα: Προγραμματίζονται 20 έργα για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από τις φωτιές
Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Όλες οι ποινές και τα πρόστιμα
FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ (video)
Το ΝΑΤΟ στέλνει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης
Ογκώδη απορρίμματα: Αυτοσχεδιασμοί για ένα ενοχλητικό πρόβλημα
Γάζα: 50 νεκροί σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές στη Πόλη της Γάζας

Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης – Σε ηλικία 76 ετών

Το λιτό αντίο του στενού του φίλου Κώστα Μαυρουδή

Πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, ο Τάσος Γουδέλης, συγγραφέας, θεωρητικός του κινηματογράφου και ένας από τους πιο διακριτούς εκπροσώπους της ελληνικής πολιτιστικής σκηνής.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησής του στο Facebook ο στενός του φίλος και συνεργάτης, ποιητής Κώστας Μαυρουδής.

Άνθρωποι του πνεύματος, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου εξέφρασαν τη θλίψη τους στα social media, ανάμεσά τους και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

Διαβάστε επίσης:

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Σάββατο: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και μικρή πτώση θερμοκρασίας (video)

Δημοσκόπηση Real Polls: Σταθερό προβάδισμα για Ν.Δ. – Δεν πείθουν τα μέτρα της ΔΕΘ 2025

Super League: Για το απόλυτο ο Ολυμπιακός – Nτεμπούτο Χιμένεθ στον Άρη

Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Σορτς, δεν πάει Αυστραλία

Πλήρωνε ενοίκιο στους γονείς της για να τους στηρίξει οικονομικά – «Όταν αποφάσισα να μετακομίσω, έμαθα ότι με τα χρήματα αυτά αγόρασαν τζακούζι»

Ρωσία: Στα 7,4 Ρίχτερ ο mega – σεισμός στην Καμτσάκα – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Από την ΑΕΚ Β’ στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Σελιμάι!

Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα στα σχολεία για τα fake news - Τι θα διδαχθούν οι μαθητές

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ με τσουχτερά πρόστιμα και ποινές – Δείτε αναλυτικά

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Η Φιάσκα 18η και ο Παπαμιχαήλ 29ος στα 35χλμ. βάδην, εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ – Προκλητικοί οι Τούρκοι: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Το μήνυμα Ερντογάν

Ψέριμος: Χτύπησε ξανά το κουδούνι στο σχολείο ύστερα από 17 χρόνια – «Οι άνθρωποι που ζουν στο νησί είναι ήρωες» λέει συγκινημένη η δασκάλα

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα έως 4.000 ευρώ για τη χρήση κινητού

Ο Ερντογάν μίλησε με τον Αταμάν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη της Τουρκίας (δείτε βίντεο)

Αθλητικές μεταδόσεις: Super League, Γιουβέντους-Ίντερ και Ολυμπιακός-Μονακό στο μπάσκετ

Λύθηκε μυστήριο δύο δεκαετιών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της γυναίκας που απεικονίζεται σε άγαλμα που είχε βρεθεί σε αρχαία ελληνική πόλη – Η ιστορία της είναι συναρπαστική

Κατερίνα Καινούργιου: Πρεμιέρα με την Δάφνη Μπόκοτα στο πλευρό της και… «Άγιο Έρωτα»

ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Στις 19:30 η ομιλία του στο Βελλίδειο

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (ΦΩΤΟ)

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Νίκος Τριανταφύλλου
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Ποδήλατο Γιαννούλη
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save