Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργός η… Τεχνητή Νοημοσύνη!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ
ΕΣΤΙΑ: Θράσος Φιντάν: Με μοντέλο Κάσου οι έρευνες Chevron νοτίως της Κρήτης
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Στη Γάζα μας περιμένουν
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διορίστηκαν και πήραν άδεια
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Τα συνδικάτα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία
ΚONTRA: Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εκλογές – Η ώρα της αλλαγής
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fast Track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων
