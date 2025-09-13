Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργός η… Τεχνητή Νοημοσύνη!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ

ΕΣΤΙΑ: Θράσος Φιντάν: Με μοντέλο Κάσου οι έρευνες Chevron νοτίως της Κρήτης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Στη Γάζα μας περιμένουν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διορίστηκαν και πήραν άδεια

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Τα συνδικάτα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία

ΚONTRA: Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εκλογές – Η ώρα της αλλαγής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fast Track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων

Eurovision 2026: Απειλές για μποϊκοτάζ αν δεν αποβληθεί το Ισραήλ – Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση ανάλαφρης προσέγγισης

«Alley Cats»: Nέα σειρά κινουμένων σχεδίων στο Netflix διά χειρός Ricky Gervais (photo)


Νέο «Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το 2026 – Όλες οι νέες πληροφορίες

Πρεμιέρα από σήμερα και κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων

EuroBasket 2025: Πάει για το χάλκινο η Εθνική κόντρα στην Φινλανδία την Κυριακή

Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/9/2025

Καιρός: Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Αλλάζει το σκηνικό από τη Δευτέρα

Δολοφονία Κερκ: O Τάιλερ Ρόμπινσον ήθελε να αυτοκτονήσει, η ομολογία στον πατέρα του και η παράδοση στο FBI

«Το soundtrack της ζωής μας» – Πώς αλλάζουν οι μουσικές μας προτιμήσεις όσο μεγαλώνουμε

Θρασύτατη ληστεία στη Μύκονο: Τους έκλεψαν τις βέρες και τα στέφανα την παραμονή του γάμου τους

Οργή Πανεπιστημιακών για τις διαγραφές φοιτητών

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των γκάλοπ

Αγωνία για τις «πράσινες συμμετοχές» στη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιατί είναι τόσο σημαντική η έκθεση αυτοκινήτου ΙΑΑ Mobility 2025 του Μονάχου

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Mετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Μια γυναίκα τραυματίας έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολόνα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

Καιρός: Αίθριος με συννεφιά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Μια τραυματίας σε τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Το όχημα που επέβαινε έπεσε πάνω σε κολώνα

Καλοκαίρι στη μέση του Σεπτεμβρίου – Μέχρι τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα

Καναδάς – G7: Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Χάρτης πρόβλεψης Πυρκαγιών (13/09): Υψηλός κίνδυνος σε δεκαπέντε περιοχές της χώρας

