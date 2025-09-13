Υπομονή στο Μαξίμου με τις δημοσκοπήσεις

Με… ψυχραιμία υποδέχτηκαν στο Μαξίμου την χαμηλή ανταπόκριση των μέτρων, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Οι πιο εχέφρονες αντιλήφθηκαν σχεδόν από τη Δευτέρα ότι το πακέτο δεν θα άλλαζε το κλίμα θεαματικά. Και γι αυτό κράτησαν την μπάλα χαμηλά, ελπίζοντας ότι οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων θα άρπαζαν την ευκαιρία έστω αυτής της οριακής ανόδου στην πρόθεση ψήφου, για να γράψουν στην εκτίμηση ποσοστό 30%+. Ακόμα κι αν το «συν» είναι ανεπαίσθητο.

Οι ίδιοι παράγοντες έχουν καταλάβει πως όσο κι αν δείχνουν τώρα τα γκάλοπ, η πραγματική τάση θα φανεί τον Οκτώβριο. Ή η όποια των μέτρων θα έχει «εξανεμιστεί» ή η ΝΔ θα καταφέρει όντως να πείσει ότι μπορεί να πιάσει το ψυχολογικό όριο του 30%.

Γι’ αυτό κάνουν υπομονή.

