Το κρασωμένο νερό

Είμαι σε κάποιο νησί, σε μια παραλιακή ταβέρνα. Έχω παραγγείλει λευκό κρασί, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος ότι αυτό πηγαίνει με ψάρι. Κάποια στιγμή έρχεται ο σερβιτόρος και μου σερβίρει ένα κίτρινο υγρό. Το δοκιμάζω και αναρωτιέμαι: αυτό δεν είναι κρασί, δεν είναι καν νερωμένο κρασί, είναι κρασωμένο νερό!… Η συνέχεια επί της οθόνης, καθώς η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού επιμένει στο προσωπικό γευστικό μου λάθος!

Στη νότια Πελοπόννησο με μια ορειβατική κομπανία παραγγέλνω κόκορα κοκκινιστό, αλλά η ώρα περνάει, η ένταση της πείνας αυξάνεται εκθετικά κι ο σερβιτόρος είναι χαμένος. Κάποια στιγμή σηκώνομαι, τον αναζητώ, πέφτω επάνω του, τον ερωτώ: «Τον μαδήσατε τουλάχιστον;».

Κυκλάδες, «το δωμάτιο μας περιμένει», λέει ο αρχηγός του γκρουπ. Ο room-to-let-ζής έχει άλλη γνώμη: «Ελάτε σε μια ώρα»… Σε μια ώρα, λέει πάλι «ελάτε σε μια ώρα»… Την τρίτη φορά, που ματαξαναλέει «ελάτε σε μια ώρα», αναρωτιέμαι υψηλοφώνως: «Πέσανε τουλάχιστον τα μπετά;».

Ο καθένας που έχει μια «επίδοση» στον «ενεργητικό» τουρισμό θα είναι σε θέση να αφηγηθεί ανάλογα περιστατικά. Αντίστοιχα περιστατικά θα έχουν να αφηγηθούν και οι άνθρωποι του «παθητικού τουρισμού», οι άνθρωποι που εξυπηρετούν τουρίστες, μόνο που η επίφοβη θέση τους τούς κάνει να είναι διστακτικοί προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκαλύψεις. Γι’ αυτό γίνονται γνωστοί από επεισόδια που εμπεριέχουν «παρααστυνομική συμβολή»: Λόγου χάρη πρόσφατα στη Μύκονο, όπου δύο Ιταλίδες έκλεβαν ασυστόλως ό,τι τους ήθελε προκύψει, μέχρι που ένα λάθος συναπάντημα είχε συνέπεια τη σύλληψή τους.

Στην όλη αυτή κατάσταση πρέπει να συνυπολογίζουμε όσους δεν είναι ούτε ενεργητικοί ούτε παθητικοί φορείς τουρισμού: Πρόκειται για καθηγητές, τεχνικούς, κατασκευαστές, νοσηλευτές κ.λπ., εγκατεστημένους στα νησιά για ορισμένο χρόνο, που υποχρεώνονται να πληρώνουν υπερβολικές τιμές για νοίκι, φαγητό, καφέδες. Οι άνθρωποι αυτοί αποφεύγουν να αγοράσουν οτιδήποτε έξω από το σπίτι!

