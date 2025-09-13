Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

Η επίσημη ανάρτηση της FIBA

Τον αρχιτέκτονα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, που την οδήγησε στο τελικό, τον Εργκίν Αταμάν, αποθέωσε η FIBA μετά τον αγώνα με την Ελλάδα, στον οποίο η Τουρκία κυριάρχησε με το επιβλητικό 68-94.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού έχει κατακτήσει 3 φορές την Euroleague και πλέον είναι έτοιμος να διεκδικήσει το Eurobasket με την Τουρκία. Μία ομάδα που είχε να κάνει επιτυχία από το 2010, στο Παγκόσμιο που έγινε στη χώρα τους. Το 2001 πάλι στην Τουρκία ήταν το τελευταίο μετάλλιο σε Eurobasket.

Μετά από 24 χρόνια ο Αταμάν τα κατάφερε και η FIBA αναγνώρισε το φοβερό του αμυντικό σχέδιο απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

H FIBA έγραψε: «Είναι επίσημο πλέον, ο Αταμάν είναι ιδιοφυΐα».

It's official: Ergin Ataman is a genius. 🇹🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nR7tDmwxLr

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Εφιάλτης έγινε το όνειρο, αγνώριστη η εθνική – Την Κυριακή η μάχη με Φινλανδία για το χάλκινο

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ποιοι τουριστικοί προορισμοί απογειώθηκαν τον Αύγουστο

Τέθηκε σε λειτουργία το gov.gr: Υπηρεσία για συνυπογραφή εγγράφων από νομικά πρόσωπα και πολίτες

Μαρινάκης: «Σαφής στόχευση στους νέους, τη μεσαία τάξη και τους χαμηλοσυνταξιούχους»

Γιορτή σήμερα 13/9 – Τι λέει το εορτολόγιο

ΒΙΝΤΕΟ – EuroBasket 2025: Τα highlights από την πικρή ήττα της Ελλάδας στον ημιτελικό

Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά το τέλος του ημιτελικού του EuroBasket – ΒΙΝΤΕΟ

Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον CEO της Google DeepMind Ντέμη Χασάμπη: Προτεραιότητές μας η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

Άρτα: Το 2ο Φεστιβάλ τρίτης ηλικίας προάγει το μοντέλο της ποιοτικής και ενεργής γήρανσης (βίντεο)

Μπάφρα Ιωαννίνων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»

Αταμάν: «Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα – Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ»

Μήνυμα του Ολυμπιακού προς την Εθνική: «Μαζί σας μέχρι το τέλος»

Αταμάν: Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα

Αλέξης Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία»

Έρευνα MRB – EEA: Το 60% των Αθηναίων κρίνει αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ – Δεν «βγαίνει» ο μήνας (βίντεο)

Σπανούλης: Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι – O Γιάννης είναι άνθρωπος κι ας κάνει εξωγήινα πράγματα

Eurobasket 2025: Καβγάς Ελλήνων και Τούρκων έξω από το γήπεδο (Βίντεο)

Πέθανε η 27χρονη Μαρίσσα, κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού

Τα περισσότερα λάθη σε ημιτελικό τα τελευταία 30 χρόνια έκανε η εθνική ομάδα στον αγώνα με την Τουρκία

Οσμάν: «Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι»

Σπανούλης: «Πάμε για το μετάλλιο, θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας» – Υπερασπίστηκε Γιάννη, Σλούκα, Παπανικολάου

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
WebCenter - Smart Internet Solutions
Νίκος Τριανταφύλλου
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save