Από το χθες στο σήμερα: Τα πάρκινγκ της Αθήνας αλλάζουν εποχή (Photos)

Το κέντρο της Αθήνας αναβαθμίζεται με νέες υποδομές στάθμευσης που θα αποτελέσουν κόμβους βιώσιμης κινητικότητας

Το κέντρο της Αθήνας αναβαθμίζεται με νέες υποδομές στάθμευσης που θα αποτελέσουν κόμβους βιώσιμης κινητικότητας.



Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης που επενδύει στη βιωσιμότητα είναι, μεταξύ άλλων, οι αναβαθμισμένοι και λειτουργικοί χώροι στάθμευσης.



Καθώς η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο και περνά στη νέα εποχή της, τα δημοτικά πάρκινγκ στο ιστορικό κέντρο ανανεώνονται ριζικά με πρωτοβουλία της ΔΑΕΜ Α.Ε., υπό την ευθύνη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα.

«Μετατρέπουμε τα δημοτικά πάρκινγκ της Αθήνας σε κόμβους βιώσιμης κινητικότητας και ευφυούς εξυπηρέτησης»





Σε «στρατηγικά» σημεία (Βαρβάκειος, Πλατεία Κλαυθμώνος) γύρω από τα οποία εκτυλίσσεται η εμπορική και η κοινωνική ζωή της πόλης όλες τις ώρες της ημέρας και όπου υπάρχει η ανάγκη τόσο για μια ολιγόωρη στάθμευση όσο και για την καθημερινή εξυπηρέτηση των εργαζομένων της περιοχής, τα δημοτικά πάρκινγκ εκσυγχρονίζονται, αποκτώντας νέα εικόνα και υποδομές που τα μετατρέπουν σε λειτουργικούς κόμβους έξυπνης κινητικότητας.



Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις που υλοποίησε η ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας Πάρη Χαρλαύτη περιλαμβάνουν από εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι πλήρη ανακαίνιση των υποδομών και έξυπνες λύσεις κινητικότητας, ενώ όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, τα δημοτικά πάρκινγκ έχουν τις χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό της αγοράς, με στόχο τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα.



«Μετατρέπουμε τα δημοτικά πάρκινγκ της Αθήνας σε κόμβους βιώσιμης κινητικότητας και ευφυούς εξυπηρέτησης. Η τεχνολογία, η προσβασιμότητα και η πράσινη μετάβαση παύουν να είναι θεωρία, γίνονται καθημερινή εμπειρία για τον πολίτη. Η πόλη αποκτά υποδομές που συνδέονται με τις ανάγκες του σήμερα και τις απαιτήσεις του αύριο. Ο δήμος Αθηναίων υλοποιεί στην πράξη το όραμα για μια βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη για τους κατοίκους της», δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, ενώ ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας, σημείωσε: «Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία και προσφέρουμε στους πολίτες της Αθήνας σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές».

Κλαυθμώνος / Ράμπα ανόδου-καθόδου





Αναλυτικά τα έργα που υλοποιήθηκαν στους Δημοτικούς Σταθμούς Πάρκινγκ Βαρβακείου και Κλαυθμώνος.





Το νέο πάρκινγκ της Βαρβακείου



Ένα από τα πιο ζωντανά και πολυσύχναστα σημεία του ιστορικού κέντρου έχει πλέον το δημοτικό πάρκινγκ που του αναλογεί. Στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, εγκαταστάθηκαν φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επαναφορτίζουν τα οχήματά τους ενώ κάνουν τις δουλειές τους στην αγορά, και τοποθετήθηκαν κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα, διαθέσιμα δωρεάν μέσω της εφαρμογής Athens Park & Ride, η οποία στοχεύει στο να ενθαρρύνει τη χρήση του ποδηλάτου στο κέντρο, προσφέροντας έναν εναλλακτικό, πράσινο τρόπο μετακίνησης για όσους το επιθυμούν.

Βαρβάκειος / Φορτιστές

Ταυτόχρονα, η διαρρύθμιση των θέσεων άλλαξε ώστε να φιλοξενούνται και οχήματα μεγάλου μεγέθους, τμήματα του δαπέδου επισκευάστηκαν, οι διαγραμμίσεις ξαναβάφτηκαν και οι αριθμοί των θέσεων τοποθετήθηκαν εκ νέου. Τα WC του σταθμού ανακαινίστηκαν ριζικά, με νέο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης που ενισχύει την καθαριότητα και την ασφάλεια, ενώ έγιναν επισκευές στην τοιχοποιία και νέο βάψιμο στο επίπεδο Α1,αλλαγή του ασφαλτοτάπητα στις ράμπες εισόδου/εξόδου, επισκευή των σχαρών απορροής υδάτων και τοποθέτηση μιας νέας, διπλής όψης πληροφοριακής πινακίδας, ορατής τόσο από τη Σωκράτους όσο και από την Ευριπίδου. Τέλος, εγκαταστάθηκε ένα πλήρες ERP σύστημα που θα επιτρέπει την καλύτερη λειτουργία του σταθμού.

Βαρβάκειος / WC

Ο ανανεωμένος σταθμός της Κλαυθμώνος



Το πάρκινγκ ενός ακόμη σημείου-κόμβου του κέντρου έχει πλέον μια νέα εικόνα. Εδώ, τα έργα ξεκίνησαν από την αποτύπωση και ανάλυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, ενώ εκπονήθηκε και μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. Στη συνέχεια, στις ράμπες ανόδου και καθόδου τοποθετήθηκαν κουπαστές και δημιουργήθηκε διάδρομος για τους πεζούς, ενώ ο φωτισμός τους ανανεώθηκε ριζικά. Επιπλέον, η ράμπα ΑΜΕΑ στην είσοδο του σταθμού ολοκληρώθηκε, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη προσβασιμότητα.





Όπως και στη Βαρβάκειο, έτσι και εδώ, τα WC ανακαινίστηκαν ριζικά με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, εγκαταστάθηκαν φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στο Α επίπεδο και τοποθετήθηκαν κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα για χρήση μέσω της εφαρμογής Athens Park & Ride. Ακόμα, ένα ERP σύστημα προστέθηκε για τον έλεγχο της λειτουργίας του πάρκινγκ.





Για το πάρκινγκ της Κλαυθμώνος εκπονήθηκε επίσης μια κυκλοφοριακή μελέτη ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση, ενώ τοποθετήθηκε μια οθόνη 85 ιντσών που προβάλλει πληροφορίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία του σταθμού. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν ενισχυτές σήματος GPS και εγκαταστάθηκαν GSM ώστε να μην υπάρχουν πλέον «τυφλά σημεία», ενώ έγινε και τομή στην πλάκα του τρίτου υπογείου για ακριβή αποτύπωση των θεμελίων του κτιρίου.

Μέσω της εφαρμογής Athens Park & Ride παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που βρίσκονται στα δύο πάρκινγκ.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στα Σεπόλια για 9χρονη: Γυναίκα επιχείρησε να την αρπάξει, την έσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε – «Έρχεσαι λίγο;»

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης