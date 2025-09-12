Eurovision 2026: Απειλές για μποϊκοτάζ αν δεν αποβληθεί το Ισραήλ – Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό

Η συμμετοχή του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα και της έρευνας για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση λόγω της κλίμακας των δεινών της Γάζας, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Χθες, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Οι τελευταίοι διαγωνισμοί της Eurovision επισκιάσθηκαν από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ μεσούντος του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Το δίκτυο AvroTros ανακοίνωσε ότι στην απόφασή του να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026 έλαβε επίσης υπ’ όψιν τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα.

Dutch broadcaster AVROTROS has issued a statement on their #Eurovision 2026 participation.



"Participation by AVROTROS in the Eurovision Song Contest 2026 will not be possible as long as Israel is admitted by the EBU." pic.twitter.com/CPlzNZaTpk — ESC Discord (@ESCdiscord) September 12, 2025

Η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες ότι κατανοεί «τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή».

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Ήδη, η δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μόνο αν δεν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. «Έχουμε ζητήσει να αποβληθεί το Ισραήλ από τη Eurovision», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», παρατήρησε.

Τον Μάιο, ο Πέδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργός της Ισπανίας, κάλεσε την EBU να αποκλείσει το Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι «κανείς δεν κουνούσε το κεφάλι του» όταν η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ισλανδία και Βέλγιο εμφανίζονται να συμμερίζονται τις παραπάνω ανησυχίες.

Στον αντίποδα, με επίσημη δήλωση το SWR, ο νέος εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας για Eurovision, έθεσε όρια, με τον εκπρόσωπο του να χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη κάθε απόπειρα αποκλεισμού: «Ο διαγωνισμός ενώνει πολιτισμούς και ταυτότητες. Το Ισραήλ τηρεί τους κανονισμούς εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια». Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, αναφέρθηκε ότι η Ιταλία και η Γερμανία θα αποχωρούσαν από την Eurovision εάν το Ισραήλ αποκλειόταν από τον διαγωνισμό χωρίς σαφείς νομικούς λόγους.

Όσοι απειλούν με μποϊκοτάζ πιθανότατα θα ισχυριστούν ότι το KAN δεν είναι ανεξάρτητο αλλά ελέγχεται από το ισραηλινό κράτος, όπως και οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της αποκλεισμένης Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Ο Amir Alon, πρώην μέλος της αντιπροσωπείας του Ισραήλ στην Eurovision, δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12: «Αυτές οι δύο χώρες [η Ιταλία και η Γερμανία] είναι μεταξύ των κορυφαίων οικονομικών συνεισφερόντων του διαγωνισμού, βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με την EBU και υποστηρίζουν το KAN.

«Εάν το KAN αποκλειστεί, έχουν απειλήσει να αποχωρήσουν και από τον διαγωνισμό – κάτι που η EBU θέλει να αποφύγει».

Η Ελβετία, η Αυστρία, η Ελλάδα, το Αζερμπαϊτζάν και η Κύπρος αναμένεται επίσης να υποστηρίξουν το Ισραήλ εάν η συμμετοχή του τεθεί σε ψηφοφορία.

Η συμμετοχή του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα και της έρευνας για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η εμφάνιση της Ραφαέλ διακόπηκε από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές μετά από διαδηλώσεις που ζητούσαν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού.

Περισσότεροι από 70 προηγούμενοι διαγωνιζόμενοι της Eurovision κάλεσαν την EBU να απαγορεύσει το Ισραήλ σε ανοιχτή επιστολή μια εβδομάδα πριν από τον διαγωνισμό.

