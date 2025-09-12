Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου – 49χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων

To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.

To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα: Το μυστήριο του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος και το αστυνομικό θρίλερ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή