ΔΕΘ 2025 – Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» – Τι είπε για το ζήτημα των συνεργασιών

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» τόνισε σε συνέντευξη Tύπου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζοντας την πολιτική του κ.Μητσοτάκη […]

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» τόνισε σε συνέντευξη Tύπου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζοντας την πολιτική του κ.Μητσοτάκη βαθιά ταξική και την οικονομική πολιτική που ακολουθείται, αναπαραγωγή του μοντέλου που οδήγησε στη χρεοκοπία το 2010.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι στην πρωθυπουργική ομιλία στα εγκαίνια της ΔΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά στην Παλαιστίνη, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εγκλωβίσει τη χώρα σε μια αναποτελεσματική και επικίνδυνη εξωτερική πολιτική.

«Η ΝΔ έχει παγιώσει την κρίση, την έχει μετατρέψει σε κανονικότητα και το σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση το βλέπουμε στα εργασιακά αλλά και στα προνόμια για τις τράπεζες που εφαρμόζουν μοντέλα αισχροκέρδειας. Το αίσθημα της αδικίας είναι διάχυτο και καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να το αναστρέψει».

Μιλώντας για τη μετανάστευση, είπε ότι οι αγκυλώσεις και οι ιδεοληψίες δεν μας αφήνουν να δούμε το προφανές, ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει δύναμη αναζωογόνησης της επαρχίας και σε τόπους που αυτή τη στιγμή αδειάζουν. Προσέθεσε μάλιστα ότι σήμερα στην Ελλάδα ασκείται η πιο ακροδεξιά πολιτική στην Ευρώπη, με σκληρή αντιμεταναστευτική στάση. Χαρακτήρισε επίσης ακατανόητη τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της Παλαιστίνης και ζήτησε τη συμπόρευση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων σε ένα ζήτημα που αποτελεί «το πολιτικό όριο της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζήτησε την επιστροφή της ΔΕΗ στο Δημόσιο σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ σε θέματα ενέργειας και πρωταθλήτρια στο ζήτημα του κόστους στέγασης. Επίσης έκανε λόγο και για μια εποχή πρωτοφανούς πόλωσης, με ακροδεξιές δυνάμεις να επιχειρούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα.

Το ζήτημα των συνεργασιών

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά άνοιξε το ζήτημα του αριστερού μετώπου καταθέτοντας στον δημόσιο διάλογο μια πολιτική πρόταση με σαφές περιεχόμενο. Τόνισε ότι το ζήτημα των συνεργασιών άπτεται με το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια πρόταση που θα είναι αντιπαραθετική στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα συνομιλίας αλλά πολιτικής πράξης και ουσίας και εδώ ρωτώ, θα μιλήσουμε για τη φορολόγηση του πλούτου; Για μία αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που δεν αφήνει πίσω την κοινωνία; Θα υπάρξει δημόσιος ενεργειακός πυλώνας; Δημόσιος πυλώνας στις συστημικές τράπεζες για να υπάρξει έλεγχος ροής των χρηματοδοτήσεων; Ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, το 2023 η Αριστερά υπέστη μια στρατηγική ήττα γιατί το μήνυμα της ήταν θολό.

«Άρα, το ζήτημα είναι πώς διαμορφώνεται μια πολιτική πρόταση που ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπήσει, εκεί θα μετρηθούμε όλοι και όχι πώς θα τα βρούμε με τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Φάμελλο. Έχουμε χάσει λίγο την ουσία της συζήτησης που είναι ότι η κοινωνία νιώθει πλήρως απομονωμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι και ότι κανείς δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της» επισήμανε.

Ανέφερε επίσης ότι «ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι είμαστε σ΄ ένα διαρκές μνημόνιο, χωρίς να είμαστε ουσιαστικά» και πως «ακολουθείται μια πολιτική που οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες» και προσέθεσε:

«Το ζήτημα στην κοινωνία είναι να υπάρξει μια ισχυρή Αριστερά στον τόπο μας που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και θα μπορέσει αντιπαρατεθεί στην απελαύνουσα Δεξιά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρξει μια πειστική εναλλακτική «απέναντι σ΄αυτόν το ζόφο που υπάρχει σήμερα» και επανέλαβε ότι το μείζον είναι να μην υπάρχει τρίτη ευκαιρία για τη Δεξιά του Μητσοτάκη και η απάντηση να έρθει από την Αριστερά, όπου εκεί θα κριθούν όλοι.

Σχολιάζοντας το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθύμισε ότι το κόμμα του, πολύ πριν αποκαλυφθεί η ιστορία, είχε επισημάνει κοινοβουλευτικά όλα τα ζητήματα με αποτέλεσμα να μην “πέσει από τα σύννεφα”

«Είδαμε από την κυβέρνηση μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της αλλά από την αντιπολίτευση υπήρξε μια κοινή στάση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

«Μετωπική» Φλωρίδη-ΔΣΑ για το ζήτημα της πρόσβασης στις δικογραφίες – Οργή των δικηγόρων, απαξιώτικο ύφος από τον υπουργό

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

Ο Τσίπρας κερδίζει από ΠΑΣΟΚ, Πλεύση και… Νίκη, ρήγμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τις κομματικές τους βάσεις – Ευρήματα σοκ από Opinion Poll


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη ζωή: Πού στην ΕΕ τα ποσοστά είναι υψηλότερα (βίντεο)

Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 (βίντεο)

Μία απλώστρα… στα κλαδιά στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων

Συνάντηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για τις ανάγκες και τα έργα αναβάθμισης

Σάκης Αρναούτογλου: Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της μάχης για μια Ευρώπη με συνοχή και ανθρώπινο πρόσωπο

Αλαλούμ με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα σχολεία, λόγω λανθασμένης υπουργικής εγκυκλίου

Τα κορυφαία «κουπιά» των Βαλκανίων στην Παμβώτιδα! – Μια ακόμα διεθνής διοργάνωση κωπηλασίας στα Ιωάννινα

Τι θα συναντήσουμε στο 3ο φετινό παραλίμνιο πικνικ

Ο Μάρκος Σεφερλής φέρνει στα Γιάννενα τη νέα του παράσταση «Notis – Η Επιστροφή»

Ο πρόεδρος της «ΝΙΚΗΣ» στη ΔΕΘ: «Αξίες, λύσεις, δικαιοσύνη – είμαστε το κίνημα του λαού»

Σύσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη – Κ.Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα (βίντεο)

Ραγδαία μείωση των προστίμων για αδήλωτη εργασία – Ο ρόλος της ψηφιακής κάρτας

Cenergy: Ανέλαβε τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας από τον ΑΔΜΗΕ

Αντιπαράθεση για το όνομα «ΒΙΚΟΣ» ανάμεσα σε δύο μεγάλες εταιρείες

Θερμή συνάντηση του Θ. Μπέγκα με την απερχόμενη Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

Ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τις 5 εθνικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο ο Ρούμπιο – Θα στείλει μήνυμα κατά «της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους»

Telegraph: «Υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision 2026 η Ελλάδα και η Κύπρος»

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία – Σε δασική έκταση ανατολικά της Καλαμάτας

Ξέσπασμα Μάγδας Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Αυτή είναι η δικαιοσύνη, οι φασίστες δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
ACS ...σημαίνει courier
George Coiffure
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save