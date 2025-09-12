Μαρινάκης: Οι μειώσεις φόρων στην πραγματικότητα είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων 

«Υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, βλέπε τους χαμηλοσυνταξιούχους» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός […]

«Υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, βλέπε τους χαμηλοσυνταξιούχους» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, αναφερόμενος στα μέτρα του εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.

«Οι μειώσεις φόρων είναι στην πραγματικότητα για τους μισθωτούς και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αύξηση εισοδήματος γιατί στο εκκαθαριστικό το οποίο θα δούνε για το έτος 2026 και μετά θα βλέπουν σαφέστατα μικρότερο φόρο» συμπλήρωσε.

Στην συνέχεια απαντώντας στις αιτιάσεις ότι τα μέτρα για τους νέους αφορούν λίγους είπε: «Η απάντηση είναι ότι δεν είναι λίγοι γιατί όπως σας είπα είναι 260.000 μέχρι τα 30, 70.000 εκ των οποίων είναι, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι 25 ετών. Δεύτερον -πολιτικά λέω- μπορεί ο χώρος της Αριστεράς να έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις στην πραγματικότητα όμως αυτές είναι κάποιες πολύ μικρές μειοψηφίες, οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν, παλεύουν και κάποιες φορές κάνουν και δεύτερη δουλειά. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι χρειάζονται περισσότερα. Είδα μια απάντηση που μου έβγαλε χθες ένα σάιτ, μια ιστοσελίδα εστίασης: Καταρχάς το παράδειγμα που έφερα χθες αναφερόταν στους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους -προφανώς η εστίαση χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη και όλος ο κλάδος συνολικά αλλά παρέθεσα με στοιχεία τους φόρους του 2019 με τους φόρους του 2025 και είναι σαφέστατα πολύ μικρότεροι. Και το κυριότερο που θέλω να πω, είναι ότι τα μέτρα αυτά έχουν μία στόχευση, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών, συνολικά στη νέα γενιά. Γιατί υπάρχουν και νέοι που είναι μισθωτοί. Υπάρχουν και νέοι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, ειδικά ας πούμε στο δημόσιο είναι η κατηγορία των εκπαιδευτικών, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν και στον μισθό τους. Για αυτό και αυτές οι φοροαπαλλαγές ή οι φοροελαφρύνσεις, αναλόγως την ηλικία, αναφέρονται και στους μισθωτούς νέους. Δηλαδή τις αντίστοιχες, αναλόγως με το εισόδημά τους, λιγότερες κρατήσεις θα δούνε οι νέοι άνθρωποι με μεγαλύτερο μισθό, αν δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες».

Σε ερώτηση για τον ΦΠΑ ο κ. Μαρινάκης είπε: «Σήμερα, ο κ. Πετραλιάς, ο υφυπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε συνολικά στη Βουλή -και κατέθεσε και σχετικό έγγραφο- τους φόρους που έχει μειώσει από το 2019 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είναι 83 πλέον. Θέλω, όμως, να σταθώ από τους 83 στους έμμεσους φόρους. Στους ΦΠΑ που έχουμε μειώσει. Με τελευταίο την ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυπουργός. 83 συνολικά, 23 έμμεσοι. Προσέξτε. Ήταν 22, με τον ΦΠΑ στα νησιά έγινε 23».

«Πολύ συνοπτικά σας λέω ότι έχει μειωθεί ο ΦΠΑ σε αστικές, προαστιακές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13% και αντίστοιχα σε όλες τις μεταφορές: θαλάσσιες, αεροπορικές, ταξί, στους κινηματογράφους πήγε από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%. Δεν νομίζω ότι είναι ένα “σπορ, ένα χόμπι πλουσίων” ο κινηματογράφος και όλα αυτά τα οποία λέω. Ο ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, δηλαδή, μέσα ατομικής υγιεινής, προστασίας, φίλτρα, γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές από το 24% στο 6%. Ο συντελεστής ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%. Συντελεστής ΦΠΑ στον καφέ, όχι σε αυτόν που πίνεις στο μαγαζί, αλλά τον take away, από το 24% στο 13%. Και θα πω κι ένα άλλο ως νέος μπαμπάς, όπως είστε κι εσείς, στα βρεφικά είδη από το 24% στο 13%. Για να μην τους πω όλους. Άρα, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει και έμμεσους φόρους: ένα. Δύο: γιατί στα νησιά, συγκεκριμένα, παραπάνω; Γιατί, όπως είπατε, υπάρχουν και κάποιες ειδικές, ειδικά τον χειμώνα, συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν και αυξάνουν παραπάνω το κόστος, λόγω των δύσκολων μεταφορών και των δρομολογίων, αλλά και γιατί η Ευρώπη επιτρέπει εξαίρεση μόνο σε νησιωτικές περιοχές» σημείωσε.

Επίσης εξηγώντας την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσεις σε μειώσεις στον φόρο εισοδήματος υπογράμμισε: «Προτεραιοποιήθηκε ο φόρος εισοδήματος και κάποιοι άλλοι άμεσοι φόροι έναντι συνολικά του ΦΠΑ για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το κόστος. Αν είχαμε λεφτά και για τον ΦΠΑ και για τους άμεσους φόρους και για όλα τα υπόλοιπα που λέει η αντιπολίτευση, προφανώς θα τα δίναμε όλα. Αλλά υπάρχει οροφή δαπανών, πάνω από την οποία αν περάσεις -είναι τα 1,7 δισεκατομμύρια που είχαν μείνει να δώσουμε γιατί είχαμε δώσει ήδη κάποια λεφτά σας θυμίζω- αν περάσεις πάνω από αυτό το σημείο μπαίνεις σε επιτήρηση. Άρα, υπάρχει όριο και αν το περάσουμε, έχουμε ζήτημα με την Ευρώπη. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, είναι ότι έχει φανεί ότι οι μειώσεις των έμμεσων φόρων, όπως στην Ισπανία, δεν περνούν στον καταναλωτή. Στην Ισπανία τον μείωσαν από 4%, τον μηδένισαν -στο 0%- και αναγκάστηκαν να τον επαναφέρουν στην προηγούμενή του τιμή και, μάλιστα, τα προϊόντα ακρίβυναν. […] Ο άμεσος φόρος που μειώσαμε, μειώνεται στοχευμένα. Δηλαδή, πιο πολύ για τις οικογένειες, πιο πολύ για τους νέους».

Για την προσφορά της Chevron ανέφερε ότι είναι μια τεράστιας αξίας είδηση, είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι η Ελλάδα μεγαλώνει και «ψηλώνει» ουσιαστικά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεγαλώνει την Ελλάδα με πράξεις και οι υπόλοιποι μένουν μόνο στα λόγια» τόνισε και προσέθεσε:

«Δεν αμφισβητεί κανείς τη συνεισφορά και προηγούμενων κυβερνήσεων και προηγούμενων υπουργών στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των ερευνών, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Το κράτος έχει συνέχεια, ούτε κανείς αμφισβήτησε και τη συνεισφορά του κυρίου Μανιάτη. Η αλήθεια είναι ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν πράξη πολλά πράγματα τα οποία ήταν σε σχέδια, σε χαρτιά, σε νομοθετήσεις. Άρα, ούτε ακυρώνεται η δική του συμβολή στο παρελθόν και προηγούμενων κυβερνήσεων, ούτε, όμως, μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια του στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που χωρίς ψευτο-πατριωτισμούς, χωρίς κορώνες, αλλά με ουσία, ισχυροποιεί την Ελλάδα. Και πότε το κάνει αυτό; Έχει σημασία το πότε. Σε μια περίοδο απόλυτης αβεβαιότητας, σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας, ο πήχης είναι πολύ πιο υψηλά ως προς τη δυσκολία τώρα, παρά πριν από 5, πριν από 10 χρόνια και πάει λέγοντας».

Για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα κατάφερε κάτι το οποίο δεν θα ήταν στο χέρι το δικό μας ή κάποιας άλλης χώρας, να είναι απολύτως και στο δικό μας χέρι. Με λίγα λόγια, τι κατάφερε; Για να προχωρήσει η οποιαδήποτε συμφωνία, για παράδειγμα με την Τουρκία, να είναι σύμφωνες όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης προφανώς ως ισότιμο μέλος και της Ελλάδας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τη δυνατότητα και στην αρχή και στο τέλος να μπλοκάρει κάτι τέτοιο – και είναι δεδομένο ότι θα το κάνει, εφόσον αφορά μία τέτοια κίνηση, μία χώρα η οποία συνεχίζει και έχει λογική αναθεωρητισμού, με λίγα λόγια casus belli. Το casus belli να θυμίσω, ότι από την Τουρκία διατυπώνεται, το απαράδεκτο casus belli ενάντια στο διεθνές Δίκαιο που όλες οι κυβερνήσεις ήταν ενάντιες, διατυπώνεται τριάντα χρόνια. Η πρώτη κυβέρνηση, η οποία βρήκε την ευκαιρία να διεκδικήσει και να καταφέρει να είναι ένας όρος χωρίς την τήρηση του οποίου δεν θα προχωρήσει τίποτα τέτοιο, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Ο δρόμος, δηλαδή, προς το SAFE της Τουρκίας περνάει από την Αθήνα» υπογράμμισε.

Τέλος σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «αποτυπώνουν μία πρωτοφανή σταθερότητα και υπεροχή κυβερνώντος κόμματος σε δεύτερη τετραετία, όμως, μας λένε ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα και συνολικά ως κυβέρνηση και ο καθένας στο χαρτοφυλάκιό του ειδικά σε ζητήματα αντιμετώπισης κόστους ζωής με παραδοτέα μέχρι τις εκλογές, για να πετύχουμε το στόχο της επανεκλογής».

Διαβάστε επίσης

«Μετωπική» Φλωρίδη-ΔΣΑ για το ζήτημα της πρόσβασης στις δικογραφίες – Οργή των δικηγόρων, απαξιώτικο ύφος από τον υπουργό

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

Ο Τσίπρας κερδίζει από ΠΑΣΟΚ, Πλεύση και… Νίκη, ρήγμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τις κομματικές τους βάσεις – Ευρήματα σοκ από Opinion Poll