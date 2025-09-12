Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Tο Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος […]

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Tο Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Διέταξε την αποφυλάκισή του και τον κατ’ οίκον περιορισμό του, ενώ επίσης τού επέβαλε και περιοριστικούς όρους.

Η αποφυλάκιση του έρχεται ένα χρόνο μετά την επιστροφή τους στις φυλακές, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης του βουλεύματος που είχε εκδοθεί προκειμένου να αποφυλακιστεί.