Μία απλώστρα… στα κλαδιά στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων
Συνάντηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για τις ανάγκες και τα έργα αναβάθμισης
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της μάχης για μια Ευρώπη με συνοχή και ανθρώπινο πρόσωπο
Αλαλούμ με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα σχολεία, λόγω λανθασμένης υπουργικής εγκυκλίου
Τα κορυφαία «κουπιά» των Βαλκανίων στην Παμβώτιδα! – Μια ακόμα διεθνής διοργάνωση κωπηλασίας στα Ιωάννινα
Τι θα συναντήσουμε στο 3ο φετινό παραλίμνιο πικνικ
Ο Μάρκος Σεφερλής φέρνει στα Γιάννενα τη νέα του παράσταση «Notis – Η Επιστροφή»
Ο πρόεδρος της «ΝΙΚΗΣ» στη ΔΕΘ: «Αξίες, λύσεις, δικαιοσύνη – είμαστε το κίνημα του λαού»
Σύσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη – Κ.Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα (βίντεο)
Ραγδαία μείωση των προστίμων για αδήλωτη εργασία – Ο ρόλος της ψηφιακής κάρτας

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Tο Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος […]

Εκτός φυλακής βρίσκεται ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Tο Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Διέταξε την αποφυλάκισή του και τον κατ’ οίκον περιορισμό του, ενώ επίσης τού επέβαλε και περιοριστικούς όρους.

Η αποφυλάκιση του έρχεται ένα χρόνο μετά την επιστροφή τους στις φυλακές, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης του βουλεύματος που είχε εκδοθεί προκειμένου να αποφυλακιστεί.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


Ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τις 5 εθνικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Υπαίθρια Έκθεση Αυτοκινήτων από τη Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

Ανοιχτή επιστολή του δημάρχου Νικολάου Σκουφά στον Πρωθυπουργό για το οικονομικό αδιέξοδο του Δήμου του

Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο (βίντεο)

Στα 783 ευρώ μεικτά υποχώρησαν οι κύριες συντάξεις τον Ιούλιο – Κάτω από 800 ευρώ οι νέες απονομές

Πλήθος δράσεων από τον Δήμο Ιωαννιτών για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Άνοιας

«Όχι» στη μεταφορά νερού από τη Λαγκάβιτσα Θεσπρωτίας προς την Κέρκυρα

Πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ – δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, «μάχη» στις πιο κάτω θέσεις (βίντεο)

Κιλκίς: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος μοτοσικλετιστής

Τα σχολεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά ξεκινούν χωρίς καθαρίστριες

Ο Έλληνας υποπυραγός που ευχαρίστησε η φον ντερ Λάιεν μιλά για τις φωτιές στην Ισπανία (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης γιορτάζει τα 69 του χρόνια

Αποχωρεί από τα Ιωάννινα η Γενική Πρόξενος της Αλβανίας Dr. Irida Latsi

Αιματηρές ταραχές στο Νεπάλ με 51 νεκρούς και παραίτηση της κυβέρνησης

Δήμος Ιωαννιτών και Περιφέρεια Ηπείρου στο στόχαστρο της ΛΑΣΥ, για την «χωματερή» ογκωδών στο Κάτω Νεοχωρόπουλο

Αποχή δικηγόρων στις 16/9: Διαμαρτυρίες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Τραμπ: Νομίζω ότι τον έχουμε

«Γιάννενα Νέα Εποχή» – Κριτική στη δημοτική αρχή για τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γεωλογικό καρδιακό παλμό» που δημιουργεί έναν νέο ωκεανό – Η ήπειρος που θα χωριστεί στα δύο

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Νομίζω ότι έχουμε πιάσει τον ύποπτο» λέει ο Τραμπ – Αναμένονται ανακοινώσεις

