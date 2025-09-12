ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πρεμιέρα στην ΕΡΤ - και συγκεκριμένα στο ΕΡΤnews - κάνει η νέα ενημερωτική εκπομπή «10′ ΜΕ ΤΟΝΟ» με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πρεμιέρα στην ΕΡΤ – και συγκεκριμένα στο ΕΡΤnews – κάνει η νέα ενημερωτική εκπομπή «10′ ΜΕ ΤΟΝΟ» με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, θα καταγράφουν όλη την επικαιρότητα και τις εξελίξεις τη στιγμή που συμβαίνουν.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλη η ειδησεογραφία από την Ελλάδα και τον κόσμο θα περιλαμβάνει η εκπομπή.

