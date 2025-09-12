Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

Η Ολυμπία Οδός δοκίμασε σε πραγματικές συνθήκες ένα νέο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών από την  σφράγιση ρωγμών έως την επισκευή λακκούβων, […]

  • Ένα ρομπότ που επισκευάζει μόνο του επιφάνειες σε πιλοτική δοκιμή
  • Ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και εργαζομένων
  • Πιλοτικό πρόγραμμα καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

Η Ολυμπία Οδός δοκίμασε σε πραγματικές συνθήκες ένα νέο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών από την  σφράγιση ρωγμών έως την επισκευή λακκούβων, την ανανέωση διαγράμμισης καθώς και την υποστήριξη επιθεωρήσεων και διαχείρισης κυκλοφορίας. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος HERON, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος HORISON 2020.

Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες, κάμερες και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που του επιτρέπουν να σφραγίζει ρωγμές και να εκτελεί εργασίες όπως η επισκευή λακκούβων ή η βαφή γραμμών. Υποστηριζόμενο από drones και μηχανική μάθηση, το ρομποτικό σύστημα μπορεί επίσης να εκτελεί οπτικούς ελέγχους και να χειρίζεται λειτουργίες διαχείρισης κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση και αφαίρεση κώνων κυκλοφορίας.

Αυτοματοποιώντας αυτές τις εργασίες, το σύστημα βελτιώνει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους στον δρόμο και τους οδηγούς, μειώνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφεύγοντας την έκθεση των εργαζομένων στην κυκλοφορία καθώς και στη μείωση των διακοπών της κυκλοφορίας λόγω εργασιών συντήρησης.

Η Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τετραετές ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο HERON, μέσα στο καλοκαίρι φιλοξένησε στον αυτοκινητόδρομο το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα. Αυτό το ευρωπαϊκό έργο έφερε σε επαφή εταίρους από διάφορες χώρες για να διερευνήσουν πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν τη συντήρηση των αυτοκινητόδρομων ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Αλλάζει “πρόσωπο” το ευρώ – Πώς θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος προτείνεται για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ

Ευτυχώς… χωρίς τραυματισμούς, κατάρρευση οροφής στο Παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Eλπιδοφόρος: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

Nissan Qashqai με νέο e-POWER: τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς πρίζα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Δύο νεκροί, ένας τραυματίας (βίντεο)

Μια κωμωδία τέρμα τα γκάζια έρχεται να αναστατώσει την πόλη

Σοφία Ζαχαράκη: «Η δημόσια παιδεία εξελίσσεται και δυναμώνει»

Συνελήφθη 52χρονος για απειλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο)

Ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech – Ακαταμάχητα γοητευτικό και με οικονομική κατανάλωση ενέργειας

Η καρδιά της Ελλάδας «χτυπά» στη Ρίγα: Αγωνία και προσμονή για τον ημιτελικό με την Τουρκία – Βίντεο

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

Σύλληψη αλλοδαπού φυγόποινου στα Ιωάννινα

Θεσπρωτία: Συνελήφθη ημεδαπός για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων

Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει την ακύρωση συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου υπό την διεύθυνση Ισραηλινού

Πολυάσχολη μητέρα που βελτίωσε το σώμα της χωρίς να πάει σε γυμναστήριο αποκαλύπτει: «Έτσι έχασα 20 κιλά σε 8 μήνες»

Διαθήκη Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς – Οι τρεις εταιρείες που όρισε ως υποψήφιες για την εξαγορά του οίκου

1.702 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία – 203 παραβάσεις κατέγραψε η Τροχαία (video)

Νίγηρας: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές

Στις ΗΠΑ και οι φανατικοί οπαδοί είναι project – Οι San Antonio Spurs θέλουν να φέρουν το πάθος των ευρωπαίων «ultras» στο NBA

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ACS ...σημαίνει courier
Ποδήλατο Γιαννούλη
George Coiffure
Tzimas Home Accessories
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save